中美關係｜「習特會」攤牌穩局　學者：大交易料難達成

對中美領導人而言，此次會晤既是宣示立場的舞台，也是管控風險的溝通機會。



全球最受矚目的兩位「雙子座領導人」——中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本周將在北京會面。儘管雙方幕僚和工作團隊已打前站，為談判成果托底，但特朗普不按牌理出牌的性格特點，仍給這場雙子座對決增添潛在戲劇張力。

對中美領導人而言，此次會晤既是宣示立場的舞台，也是管控風險的溝通機會。（Reuters）

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這將是特朗普自2017年以來，首次踏上中國國土，也是九年來美國總統首次訪華。不過，兩位領導人在過去10年間已至少會面六次，包括在多邊場合碰頭。最近一次是在去年10月韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間。

對中美領導人而言，此次會晤既是宣示立場的舞台，也是管控風險的溝通機會。大多分析認為，在中美關係從競合走向競爭，甚至對抗的背景下，兩國之間結構性矛盾難解，會談成果預計不會太大。外界更現實的期待是，中美元首會晤能為兩國關係設置防護欄，避免雙方嚴重誤判。

中國清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊向《聯合早報》分析，特朗普此次訪華的重要性在於，給這一年甚至特朗普四年任期的中美關係定調，「開場弄不好，後面更麻煩」。若此次會晤能為習近平下半年訪美做好鋪墊，今年的中美關係就有望穩住。

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推動中美關係穩中求進

復旦大學國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯則認為，元首會晤的意義在於，在去年10月釜山會晤基礎上，推動中美關係穩中求進，「不只是穩，還要進。要解決問題，擴大合作」。

他認為，中方會希望能借元首會晤推進中美關係，從釜山會晤達成的「戰術性穩定」逐步走向「戰略性穩定」，能否在台灣問題達成更多共識，是中美關係達成戰略性穩定的關鍵。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

自中美元首釜山會晤後，國際格局已出現明顯變化，中東地緣政治更是大震盪。美國和以色列聯手襲擊伊朗，伊朗封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），美國又實施反向封鎖，導致石油價格飆升拖累全球經濟。特朗普最初原定3月底訪華，因伊朗戰事而延後。

台灣、經貿、伊朗預料是「習特會」三大主要議題。台灣問題一直是北京與華盛頓談判時的重點關切，中國官方近期更是密集強調，台灣問題是中美關係不可逾越的紅線。北京關注的其他議題，如關稅戰延長休戰，以及爭取美國下調關稅和鬆綁高端科技出口管制等，相信都是談判要點。

經貿採購相信是特朗普很在意的領域，爭取北京在伊朗問題上施壓德黑蘭預料也是重點。中美雙方可能就設立中美「貿易委員會」和「投資委員會」進行磋商，同時觸及人工智能（AI）議題。特朗普星期一（5月11日）在白宮告訴媒體，他還將向中國領導人提香港前傳媒大亨黎智英案件。

涉台「大交易」預料不會出現

在台灣問題上，諸多分析認為，此次中美元首會晤不會出現涉台「大交易」，但北京預計在兩個方面尋求突破口，一是爭取美國重申「不支持」台獨，甚至升級為「反對」台獨，二是要求特朗普在其任內停止對台軍售。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員唐安竹（Drew Thompson）判斷，此次中美元首會晤不可能達成「大交易」，所謂「大交易」也不會增強中美戰略穩定，雙方正處於「激烈的不信任與競爭循環中」。

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吳心伯則說，「大交易」需要一個過程，並非一次性買賣，即便這次不涉大交易，美國肯定得在台灣問題上「做些讓步」，特別是對台軍售。「你不讓步的話，你從中國這裏能得到什麼？」

特朗普星期一在白宮說，他將與習近平討論對台軍售問題，又稱北京不會對台動武。有台灣學者此前指出，特朗普與習近平討論對台軍售，可能違反列根政府對台作出的「六項保證」（Six Assurances），即包含「未同意就對台軍售徵詢北京意見」。

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群分析，特朗普表示願意與中國領導人討論對台軍售，可能基於兩種考量：一是將對台軍售等同於對外貿易，認為可以談判並進行利益交換；二是意識到對台軍售將妨礙他穩定美中關係。她表示，希望特朗普是基於第二種考量，因為如果美國繼續加大對台軍售力度，必將遭致中方更強反制，中美關係也將受到嚴重衝擊。

學者：中美很可能都拿不到最想要的東西

在美國關注的經貿議題方面，大豆和波音飛機估計將列入中國承諾向美國採購的意向清單。特朗普喜歡數字和視覺衝擊，他也需藉此向美國國內展示訪華取得重大成果。

據路透社報道，中美元首會晤預計將達成農業協議，中國擴大對美國谷物和肉類採購，但市場人士預計這次不會新增大規模大豆採購。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘評估，由於中國經濟疲軟，承諾向美國採購的數額，「估計難讓共和黨在中期選舉中打動美國人」。跟同樣位處東亞的日本和韓國相比，中國作為世界第二大經濟體所能承諾的意向清單估計不會太大。日韓分別承諾對美投資5500億美元（約4.3萬億港元）、3500億美元（約2.7萬億港元），以換取美國降低關稅。

上海國際關係學者沈丁立則判斷，最可能的結果是，中美都拿不到自己最想要的東西，但都可以拿到次優選項，「沒有答應你，也沒有拒絕你，這個情境最可能發生」。

「習主席會給我大擁抱」——特朗普所言藴含深意

好些分析評估，美國因伊朗戰爭而在中美談判中陷入被動，所以特朗普在談判桌上將處於相對弱勢。

對此，美國昆西研究所高級研究員西蒙（Denis Simon）認為，必須將特朗普個人特質的心理因素考慮在內。西蒙分析，特朗普曾表示：「我去北京，習近平主席會給我大大的擁抱。」 這種言論在多數人看來只是隨口之言，但對特朗普而言卻藴含深意——他必須確認自己與習近平地位相當，更重要的是，他才是掌控全局的那個人。

孫成昊則評估，中美雙方目前都充滿自信，中國有「中國夢」、「中華民族偉大復興」的目標，美國則有「讓美國再次偉大」的執政願景，雙方都自認處在上升階段，誰都不願輕易退讓。

至於中美雙方會不會在元首會晤後發表聯合聲明，美國戰略與國際問題研究中心高級顧問卡根（Edgard Kagan）在線上公開座談中說，可能性不大，但雙方很可能各自發表聲明。

孫成昊認為，值得關注的是，特朗普在中美元首會晤後，在社媒平台發出什麼基調的貼文。他說，最好的結果是，特朗普興致頗高地說，他當面邀請了習近平訪美，習近平也答應了。「這能確保中美元首今年至少還會再見一次面，可以製造戰略預期，穩住中美關係，對中美以外的第三方也好。」

特朗普前腳剛走，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）可能後腳就到。近日有傳聞稱，普京或於下周訪華。

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍分析，普京訪華源於中俄之間的年度互訪機制，並非刻意安排在特朗普訪華之後，但「中俄作為戰略伙伴相互通通氣挺好的」。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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