伊朗：約30艘船獲准穿越海峽　包括中國船隻

據伊朗法爾斯通訊社５月14日援引知情人士消息報道，應中國外交部長和駐伊朗大使的要求，德黑蘭同意基於中伊戰略夥伴關係，為中國船隻提供便利。同日，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，自14日晚間以來，已有約30艘船隻在德黑蘭的許可下穿越霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。



正在訪華美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國領導人習近平就霍爾木茲海峽需保持開放、保障能源自由流動已達成一致。法爾斯通訊社報道指出，伊朗已開始允許部分中國船隻通過海峽。

船舶追蹤資料5月13日發現，來自中國遠洋海運集團的超級油輪「遠花湖」（Yuan Hua Hu）穿越了霍爾木茲海峽。

此前，伊朗已表示，戰爭期間中立船隻尤其是與中國有關聯的船隻，經與伊朗武裝部隊協調後可通行。因此，尚不清楚此次舉措對海灣局勢的改變程度。

船舶追蹤資料發現，一艘載有200萬桶伊拉克原油的中國籍超級油輪「遠花湖」號於13日穿越霍爾木茲海峽，該油輪因伊朗戰爭在海灣滯留超過兩個月。