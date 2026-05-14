伊朗：約30艘船獲准穿越海峽　包括中國船隻

撰文：林嘉敏
出版：更新：

據伊朗法爾斯通訊社５月14日援引知情人士消息報道，應中國外交部長和駐伊朗大使的要求，德黑蘭同意基於中伊戰略夥伴關係，為中國船隻提供便利。同日，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，自14日晚間以來，已有約30艘船隻在德黑蘭的許可下穿越霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

正在訪華美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國領導人習近平就霍爾木茲海峽需保持開放、保障能源自由流動已達成一致。法爾斯通訊社報道指出，伊朗已開始允許部分中國船隻通過海峽。

船舶追蹤資料5月13日發現，來自中國遠洋海運集團的超級油輪「遠花湖」（Yuan Hua Hu）穿越了霍爾木茲海峽。

此前，伊朗已表示，戰爭期間中立船隻尤其是與中國有關聯的船隻，經與伊朗武裝部隊協調後可通行。因此，尚不清楚此次舉措對海灣局勢的改變程度。

船舶追蹤資料發現，一艘載有200萬桶伊拉克原油的中國籍超級油輪「遠花湖」號於13日穿越霍爾木茲海峽，該油輪因伊朗戰爭在海灣滯留超過兩個月。

特朗普訪華｜魯比奧冀中國施壓伊朗　以重開霍爾木茲海峽航道「習特會」前夕　中國超級油輪「遠花湖」穿越霍爾木茲海峽伊朗據報加強控制霍爾木茲海峽　兩國與德黑蘭達成能源過境協議聯合國人權專員：2萬困霍爾木茲海峽船員工時超標　須保護其權益
伊朗
美伊關係（美國伊朗關係）
中伊關係
霍爾木茲海峽
中國外交
中國外交部
習近平
特朗普
習特會
美國
中美關係