橋水達里奧：中國崛起各國爭相訪華　準「朝貢體系」新時代將來臨

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人「鱷王」達里奧（Ray Dalio）在5月16日播出的訪談節目中表示，美國正喪失其作為全球強國的信譽。與此同時，中國則不斷積累財富與影響力，各國爭相到訪中國，顯示國際局勢正進入一個類似「朝貢體系」的時代。



達里奧在15日播出的彭博電視節目Wall Street Week上發表該言論，他表示美國在80個國家擁有約750個軍事基地，長期以來被各國視為可靠的夥伴，但他此前赴亞洲一個月，與多名領導人會面後，感覺到各國愈來愈不相信美國。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，中美兩國國旗在北京天安門前隨風飄揚。（Reuters）

他表示：「外界觀感正在改變......有不少國家領導人開始前往中國，就像歷史上一直存在的朝貢體系，各國前來並承認彼此之間的權力差距。」

達里奧進一步解釋，他所指的「朝貢體系」並不是一個壓迫制度，其中強國將有責任自律守規矩，相對較弱的國家則須對強國的地位予以承認。他表示：「我們正進入一個類似朝貢體系的布局，關鍵在於各國的相對實力。」

2025年4月23日，億萬富豪投資人、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人「鱷王」達里奧 (Ray Dalio) 在紐約市林肯中心爵士音樂廳舉行的2025年TIME100峰會上發表講話。（Getty Images）

達里歐認為，國際社會對中國崛起的認可對中方而言至關重要，因此北京非常重視各國領導人的到訪。

達利歐發表上述言論之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）剛結束其訪華行程；另外，克里姆林宮已宣布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將於19至20日訪問中國。