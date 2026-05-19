日本包裹浸尿事件揭血汗內幕　前外送員曝：為避免上廁所不敢喝水

據集英社Online報道，4月底時發生一宗震驚日本社會的離譜外送事件。一名消費者收到「生活協同組合」（Coop Mirai）的冷藏包裹時，驚見商品浸泡在散發惡臭的黃色液體中。事後查證，這些液體竟是外送員的尿液。



業者解釋，該名外送員因內急，將尿液排入車上準備丟棄的保麗龍箱（發泡膠箱）內，卻因箱子破損導致尿液滲漏，污染了下層要交給客人的食品。業者雖出面致歉，並強調送貨環境「並沒有嚴苛到沒時間上廁所」，但這番說詞隨即遭到前外包送貨員打臉，揭露業界過勞與高壓的黑暗面。

一名消費者收到冷藏貨物宅配後，發現商品浸泡在黃色液體中，且散發出明顯尿騷味。（X@ara5c）

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一名曾擔任該平台外包送貨員逾十年的A先生爆料，外判（外包）司機除了送貨，還要包辦裝載貨、清潔與行政事務。雖然表定有一小時的休息時間，但實際上能真正休息的人只有約一成，多數人為了趕進度，只能在系統上造假「已休息」。

一名消費周期收到冷藏貨物宅配後，發現商品浸泡在黃色液體中，且散發出明顯尿騷味。（X@ara5c）

A先生進一步透露，外送員面臨時間壓力與客訴威脅，若因缺人被臨時調派到陌生地區，找廁所更是難上加難，在市區連臨時停車都成問題。更諷刺的是，外判公司的車上在五、六年前就已常備「攜帶式馬桶」。A先生直言：

雖然發了攜帶式馬桶，但完全不想在車內使用這種東西。

他坦言，許多同事為了避免上廁所，甚至不敢喝水、長期不吃午餐。

面對前員工的指控，業者回應指出，攜帶式馬桶是為了防止「自然災害等緊急狀況」，並非針對日常配送。不過，業者也承諾將重新檢視勞動環境，並建立沿途廁所資訊的地圖清單，以確保這類荒唐事件不再重演。

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