李顯龍訪廣西 倡各國攜手合作推動經濟發展
正在中國廣西訪問的新加坡國務資政李顯龍說，當前世界局勢非常動蕩，國際貿易也受到影響，各國更應攜手合作，推動彼此之間的經濟整合、貿易與投資往來。
李顯龍周一（5月18日）起訪華五天，他當天下午抵達廣西南寧，在廣西壯族自治區政府主席韋韜的陪同下，參觀位於南寧的西部陸海新通道北部灣港專題展廳，了解北部灣國際門戶港三大港域、江海聯運工程平陸運河以及智慧水運網互動等。
他在參觀結束後的交流會上說，新加坡和中國討論這個項目多年，最初的設想在概念上十分合理——中國西部省份具有很大的發展潛力，但若通過長江至上海，來與外部世界實現連接，路程太遙遠；更快捷的方式是通過廣西，經由北部灣，連接東南亞、東北亞以及世界其他地區。
他說：「我們認為可以通過鐵路，將各省在物理上連接起來，借助更好的軟件來簡化行政管理和流程，並在廣西建設或擴建港口。這不僅讓重慶和廣西受益，還將惠及整個中國西部地區。」
李顯龍表示，在新中雙方付出大量努力後，他非常欣慰這個項目取得了很大的成功。
陸海新通道是2015年啟動的中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目旗下發展的重要國際物流通道，以重慶為起點，經由廣西北部灣港，通往東南亞及全球。
談到當下的國際局勢，李顯龍指出，當前世界有許多問題，國際貿易也受影響。「正因如此，各國更有必要攜手合作、加強協作，推動彼此間的經濟整合、貿易與投資往來。因為這才是我們改善人民生活的方式。」
他最後用華語總結：「我們的合作範圍很廣，前景很大，大家可以繼續向前邁進。」
韋韜曾任廣西北部灣國際港務集團有限公司黨委書記、董事長。他在交流會上形容，李顯龍是「中國人民和廣西人民的老朋友」，多年來為推動中新各領域全方位合作做出巨大的貢獻。
李顯龍在擔任總理期間，曾在2006年和2014年到訪廣西，出席中國—亞細安博覽會。此次是他第三次訪桂。
韋韜說，李顯龍和中國國家主席習近平2015年前瞻性地謀劃了中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目，從這個項目到南向通道，再到2019年中國提出陸海新通道戰略，廣西由此從中國經濟循環的末梢，變成中國和亞細安開放發展的前沿和窗口。
他希望，新加坡通過在航運、港口領域全球領先的技術優勢，與廣西在智慧港口、數字港口和綠色港口上共同投入建設。
廣西北部灣國際集裝箱碼頭重要合作夥伴——新加坡國際港務集團（PSA International）在會上介紹了在該區域的發展情況。
廣西北部灣國際港務集團有限公司副總經理周延受訪時說，公司在港口方面和新加坡進行深度合作，同時在新能源，包括風電、光伏和清潔能源建設上，也已經開展很多工作。「我們致力於把雙方資源優化配置，讓港口綠色化成為北部灣的另一個特色。」
李顯龍周二繼續在南寧訪問，他將與中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛會面。
文章獲《聯合早報》授權轉載