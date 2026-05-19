李顯龍訪廣西　倡各國攜手合作推動經濟發展

正在中國廣西訪問的新加坡國務資政李顯龍說，當前世界局勢非常動蕩，國際貿易也受到影響，各國更應攜手合作，推動彼此之間的經濟整合、貿易與投資往來。



李顯龍周一（5月18日）起訪華五天，他當天下午抵達廣西南寧，在廣西壯族自治區政府主席韋韜的陪同下，參觀位於南寧的西部陸海新通道北部灣港專題展廳，了解北部灣國際門戶港三大港域、江海聯運工程平陸運河以及智慧水運網互動等。

他在參觀結束後的交流會上說，新加坡和中國討論這個項目多年，最初的設想在概念上十分合理——中國西部省份具有很大的發展潛力，但若通過長江至上海，來與外部世界實現連接，路程太遙遠；更快捷的方式是通過廣西，經由北部灣，連接東南亞、東北亞以及世界其他地區。

圖為2024年11月26日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見新加坡國務資政李顯龍。（影片截圖）

他說：「我們認為可以通過鐵路，將各省在物理上連接起來，借助更好的軟件來簡化行政管理和流程，並在廣西建設或擴建港口。這不僅讓重慶和廣西受益，還將惠及整個中國西部地區。」

李顯龍表示，在新中雙方付出大量努力後，他非常欣慰這個項目取得了很大的成功。

陸海新通道是2015年啟動的中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目旗下發展的重要國際物流通道，以重慶為起點，經由廣西北部灣港，通往東南亞及全球。

談到當下的國際局勢，李顯龍指出，當前世界有許多問題，國際貿易也受影響。「正因如此，各國更有必要攜手合作、加強協作，推動彼此間的經濟整合、貿易與投資往來。因為這才是我們改善人民生活的方式。」

他最後用華語總結：「我們的合作範圍很廣，前景很大，大家可以繼續向前邁進。」

2024年11月28日，上海市委書記陳吉寧會見新加坡國務資政李顯龍。（上海市人民政府外事辦公室）

韋韜曾任廣西北部灣國際港務集團有限公司黨委書記、董事長。他在交流會上形容，李顯龍是「中國人民和廣西人民的老朋友」，多年來為推動中新各領域全方位合作做出巨大的貢獻。

李顯龍在擔任總理期間，曾在2006年和2014年到訪廣西，出席中國—亞細安博覽會。此次是他第三次訪桂。

新加坡國務資政李顯龍（左）今年初出席年度區域展望論壇，並在對話環節中提醒，在2026年和下來的許多年裡，全球經濟和安全領域巨變的後果將顯現。(聯合早報)

韋韜說，李顯龍和中國國家主席習近平2015年前瞻性地謀劃了中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目，從這個項目到南向通道，再到2019年中國提出陸海新通道戰略，廣西由此從中國經濟循環的末梢，變成中國和亞細安開放發展的前沿和窗口。

他希望，新加坡通過在航運、港口領域全球領先的技術優勢，與廣西在智慧港口、數字港口和綠色港口上共同投入建設。

廣西北部灣國際集裝箱碼頭重要合作夥伴——新加坡國際港務集團（PSA International）在會上介紹了在該區域的發展情況。

廣西北部灣國際港務集團有限公司副總經理周延受訪時說，公司在港口方面和新加坡進行深度合作，同時在新能源，包括風電、光伏和清潔能源建設上，也已經開展很多工作。「我們致力於把雙方資源優化配置，讓港口綠色化成為北部灣的另一個特色。」

李顯龍周二繼續在南寧訪問，他將與中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛會面。

文章獲《聯合早報》授權轉載

