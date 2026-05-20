李顯龍抵上海　將晤市長龔正　參訪中企了解科技發展

正在中國訪問的新加坡國務資政李顯龍星期三（5月20日）下午抵達上海，繼續訪華行程。



李顯龍星期一（18日）起到中國廣西和上海進行五天訪問。這是他時隔一年半再以國務資政身份訪問中國。

抵達上海前，李顯龍星期二（19日）晚在廣西首府南寧與中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛會面，並出席陳剛設的晚宴。

在廣西期間，李顯龍參觀了西部陸海新通道北部灣港專題展廳、中新南寧國際物流園，園區內的中國—東盟（亞細安）特色商品彙聚中心等，了解廣西作為連接中國和東南亞的重要門戶，在推動中國—亞細安互聯互通方面發揮的作用。

中國國家主席習近平2023年3月31日會見時任新加坡總理李顯龍（李顯龍FB）

根據新加坡總理公署文告，在上海期間，李顯龍將與上海市長龔正會面，出席龔正所設的晚宴。他也將在上海參訪企業，以更全面了解中國科技的發展情況。

陪同李顯龍訪華的包括財政部兼人力部高級政務次長黃偉中、惹蘭勿剎集選區議員文禮佳博士，以及總理公署、外交部、數碼發展及新聞部和人力部官員。

總理公署文告指出，李顯龍此次訪華是在新中高層往來保持良好勢頭的基礎上展開，旨在進一步深化兩國在地方層面的聯繫。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

