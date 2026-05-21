特朗普：談判已進入最後階段　是否重啟打擊伊朗視乎能否達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月20日表示，美國可能需要向伊朗發動更猛烈的打擊，但將先觀察是否能夠達成協議。他同日稍早時間稱，談判已進入最後階段，但警告除非伊朗願就核問題達成協議，否則將面臨更多打擊。



2026年5月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席海岸防衛隊學院（U.S. Coast Guard Academy）的畢業典禮。（Reuters）

特朗普出席美國海岸防衛隊學院（U.S. Coast Guard Academy.）的畢業典禮，於發表演講時稱，「我們已經狠狠打擊了他們（伊朗），我們可能不得不採取更嚴厲的打擊，但也可能不會」。

他重申，絕對不會讓伊朗擁有核武。目前，伊朗已基本喪失軍事實力，唯一問題是伊朗會否簽署協議，抑或最終由美國是重啟戰事，「我們拭目以待」。

2026年5月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席海岸防衛隊學院（U.S. Coast Guard Academy）的畢業典禮。（Reuters）

伊朗稱強烈不信任美國 但仍繼續推進談判

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）同日稱，伊美雙方繼續通過巴基斯坦中介交換信息，伊朗正認真且本著善意推進談判進程，但對美國仍持「強烈且合理的懷疑」。

他重申，伊朗要求結束所有戰線，包括黎巴嫩的衝突，並解凍伊朗資產。美國必須證明其善意，並結束對伊朗船隻的「海盜行為」。