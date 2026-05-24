美國白宮附近槍擊案　特朗普：槍手對地標建築懷有執念

美國總統特朗普（Donald Trump）說，星期六在白宮附近向特勤局人員開槍的男子「有暴力史」，「可能對我們國家最珍視的建築懷有執念」。



特朗普當晚在社交媒體星期六（5月23日）發文證實，槍手在白宮大門附近與特勤局特工交火後死亡。

美國白宮2026年5月23日傍晚發生槍擊案，槍手遭當場擊斃，另有一名途人中槍身受重傷。身處現場的一批記者被緊急撤離走入白宮。（Reuters）

他把這宗槍擊與上個月白宮記者協會晚宴外發生的槍擊案聯繫起來，稱「這恰恰說明，為所有未來的總統打造華盛頓特區有史以來最安全、最可靠的專屬空間是多麼重要」。

美國媒體稍早前報道，槍手為21歲的貝斯特，來自馬里蘭州，有精神疾病史，曾多次與特勤局發生接觸。2025年6月26日，他因攔截特工並發出威脅被特勤局拘留；同年7月10日，又因闖入禁區再度被拘留。

特勤局發表聲明說，一名男子星期六在白宮西北角一處特勤局檢查站向人員開槍，特勤局人員隨即還擊，將他擊中。槍手送院後宣告死亡。事發時，特朗普正在白宮內。

本文獲《聯合早報》授權轉載

