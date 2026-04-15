冰島航空尋找「糟糕攝影師」推廣真實美景　兩週逾5萬人報名

冰島航空（Icelandair）發布一則另類徵才廣告，公開尋找一位「非常糟糕的攝影師」，邀請其於2026年6月赴冰島展開為期約10天的拍攝任務，並提供5萬美元（約39萬元）報酬，以證明冰島的自然風光能讓「最差的攝影師也能拍出好照片」。



冰島航空尋找「糟糕攝影師」推廣真實美景（網站截圖）

應徵者需「毫無攝影技巧」，最好不擅長構圖、不熟悉白平衡、色彩理論或任何影像製作知識。該公司全球行銷總監布林約夫松（ Gísli S. Brynjólfsson)表示，冰島景觀極其壯麗，「幾乎不怕被拍壞」。他們已厭倦過度修飾的數碼影像，希望透過毫無攝影經驗的普通人視角，捕捉國家的真實之美。

中央社報道，活動在兩週內吸引全球逾5萬人投遞履歷。

冰島的風景（Getty）

獲選者將獲得免費往返機票與住宿，並有機會使其作品出現在全球宣傳活動中。

冰島航空強調，他們尋找的是「樂於使用手機或基本相機、常對自己的照片感到失望，但偶爾會為意外的好照片驚喜」的人。此活動由創意機構Hvíta húsið（白屋）策劃。

去年，該航空公司曾以「冰島是偽造的」陰謀論主題電影回應大眾對AI與深度偽造技術的焦慮，此次再度以幽默行銷手法吸引全球目光。

活動申請截止日期為2026年4月30日。前往網站了解詳情：https://www.icelandair.com/flights/campaign/really-bad-photographer/