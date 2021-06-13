韓國女空軍遭性侵有意輕生　致電熱線訴苦　竟遭這般對待

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韓國近期傳出一名空軍女性副士官遭到隊內資深學長性騷擾，事後因軍事警察刻意冷處理，儘管接受多次心理諮商治療，最終選擇輕生身亡。沒想到，一名空軍女軍官爆料，服役期間遭到國軍醫院醫師性暴力，事後致電國防部熱線訴苦「想輕生」，豈料接線人員卻回答，「想不想死是自己的決定，請妳明天再打電話來」。

根據韓媒YTN獨家報道，一名空軍女性大尉A某過去曾有遭受性犯罪的被害經驗，之後前往國軍首都醫院接受後遺症治療，沒想到卻慘遭醫師性暴力，一連串痛苦經驗讓她沉陷在創傷後壓力症候群、解離性記憶喪失症的痛苦中，出現輕生的念頭，因此她決定致電給國防部附設的諮詢熱線「國防Health Call」，盼能有訴苦的對象。

沒想到電話的另一端，卻非先前的輔導心理學家，對方在聽聞A某痛訴「想輕生」後，卻還是冷血回道，「您指定的輔導心理學家已經下班了，您明天再打電話來吧！」

點擊下圖看清雙方對話內容：

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報導指出，A某事後因無法忍受軍隊內的性騷擾、性暴力陋習而選擇退伍。她接受採訪時訴說心境，「有種被拋棄的感覺，腦中不斷浮現『我現在是獨自一個人』、『我的事情是我自己的問題』的想法，不管如何訴說我的痛苦，都沒有人願意傾聽。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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