一分鐘看世界｜McAfee創辦人死因、一妻多夫合法化、悲情東京奧運

今天是6月30日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
McAfee創辦人死因之謎
防毒軟件McAfee創辦人麥卡菲（John McAfee）在西班牙等待引渡返美國受審時死亡，他的死因引發討論，驗屍結果稱他是自殺身亡，但遺孀提出質疑，家人則要求進行獨立驗屍。麥卡菲一生傳奇，被指比「華爾街狼人」更瘋狂……（點擊了解更多）
G20外長會
二十國集團（G20）外長會在意大利舉行，中國外長王毅發表視像講話，強調多邊主義不能成為推行單邊行徑的包裝。雖然王毅未有前往意大利，但中國議題繼續備受關注，美國國務卿稱不會要求任何國家在中美之間二選一，意大利外長則表示，與美國關係遠較與中國關係重要……（點擊了解更多）
南非一妻多夫爭議
南非法律仍然容許一夫多妻，當地政府近來有新倡議，考慮讓南非女性「一妻多夫」也合法化，但引起爭議，不少人就此激烈討論，有本身擁有四名妻子的男星反問，這些人的孩子未來如何知道自己的身份……（點擊了解更多）
南非商人兼電視明星Musa Mseleku（中）表態反對「一妻多夫」制，他本身擁有四名妻子，並因此在真人騷亮相（IG@musamseleku）
悲情東京奧運
東京奧運在疫情陰霾下，賽前氣氛不如歷屆，許多日本人不滿政府無力壓制新冠疫情，執政黨與在野黨更罕有「朝野結合」，對首相菅義偉政府表達不滿。從日本各階層反應，或許讓我們清楚看到當地人面對疫情、民生、經濟等層面的最切身問題，也看到東奧的兩大難題......（點擊了解更多）
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