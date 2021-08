河南暴雨｜中國外交部：已向BBC提出嚴正交涉

中國河南省7月出現罕見暴雨,導致重大人員傷亡。中國外交部網站8月3日表示,中國外交部新聞司7月29日已就英國廣播公司(BBC)涉河南特大暴雨的歪曲報道和無理聲明,向該媒體駐華機構負責人提出嚴正交涉。



2021年7月27日,中國民眾在河南暴雨災害出事地鐵站口弔唁遇難者。(AP)

中國外交部表示,BBC近日關於河南特大暴雨的報道,歪曲中國政府全力組織救援以及當地民眾奮勇自救的真實情況,影射攻擊中國政府,充滿意識形態偏見和雙重標準,在相關報道引發中國民眾不滿後,BBC不但不反思自身問題,反而發表顛倒黑白的「聲明」,對中方妄加指責,中方對此提出嚴正交涉。

外交部又指,中方強調外國駐華記者在華享有依法自由採訪的權力,同時應當遵守中國的法律法規,客觀、平衡、準確報道,中方敦促BBC摒棄意識形態偏見和雙重標準,停止對華抹黑、攻擊,以實際行動彌補在華「信用赤字」。

德國之聲記者被誤認為是BBC記者,在河南遭到圍堵(點擊圖集瀏覽):

中國河南省出現罕見暴雨,導致300多人死亡,BBC的報道引發中國民眾不滿,其中記者白洛賓(Robin Brant)在河南報道時,談到「passengers left to die on the platform」,BBC中文網把它翻譯為「乘客們會被扔在站台上等死」,報道在當地引起爭議,BBC之後已把翻譯改為「乘客死在站台」。

德國之聲駐北京記者比靈格(Mathias Bölinger)7月24日在鄭州採訪時被民眾誤認為是BBC的記者白洛賓,而遭到了長時間的圍堵。後來,民眾得知他並不是白洛賓,有人向他道歉,並不再阻撓他的採訪行動。

比靈格事後在Twitter上說:「在(中國)民族主義圈子和官媒中,存在一場針對BBC的惡意運動。」他還說:「如果當時真的是他,我不知道會發生什麼。中國的媒體環境現在很可怕。」

針對西方記者在河南的待遇問題,美國國務院網站7月29日發表聲明稱,在中國的美國以及其他國家的記者受到嚴厲的監視、騷擾和恐嚇,其中包括報道最近河南洪災造成的破壞和生命損失的外國記者,美國對此深表關切。聲明還說,中國政府聲稱歡迎外國媒體並支持他們的工作,但它在行動上卻並非如此。