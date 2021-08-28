ISIS與蓋達組織「枱底鬥到枱面」一個原因令ISIS-K更吸引新血

極端組織ISIS在阿富汗與巴基斯坦的分支「ISIS呼羅珊組織」（Islamic State Khorasan，ISIS-K）26日在阿富汗首都喀布爾國際機場發動攻擊，造成13名美軍在內百多人死亡，塔利班亦稱有戰士死亡。值此美國及其盟國即將完成撤軍之際，ISIS-K卻招惹美國，甚至是塔利班，也讓外界不禁好奇該組織到底是何方神聖且目的為何。



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《華盛頓郵報》報道，許多觀察人士認為，這場混合複雜與殘酷的標誌性攻擊提醒了美國人和塔利班，無論誰入主總統官邸，阿富汗都將繼續存在爭議。分析人士指出，ISIS-K與塔利班相殘是蓋達組織與IS間競爭的縮影，這些團體彼此存有代際和教義分歧，但近年IS「招牌」更受武裝分子歡迎，因為它曾短暫「建國」，一度橫跨伊拉克與敘利亞。

美國扶植的政府垮台，ISIS-K可在阿富汗全力對付塔利班，對重新上台且要治理一個飽經戰亂國家的塔利班來說，擊退ISIS-K並非易事。西點軍校助理教授賈敦表示，美國無條件撤軍與塔利班接管阿富汗，將為該組織運作帶來「最寬鬆」環境。她還說：「如今沒有了美國支持或阿富汗安全部隊，我認為在此毫無額外支援情況下，我們無法指望塔利班能壓制得了ISIS-K。」一位不願具名的阿拉伯情報官員認為，這次喀布爾機場攻擊形同把塔利班當成美國人打，「已是意識形態與心靈的鬥爭」。

ISIS-K是2014年由效忠IS領袖巴格達迪的巴基斯坦人薩伊德汗發起，隔年開始在阿富汗東部活動。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】