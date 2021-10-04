新冠肺炎：墨爾本成為全球封城最久城市　新西蘭暗示與病毒共存？

澳洲墨爾本（Melbourne）10月4日成為全球因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而封城最多天的城市。鄰國新西蘭的疫情亦升溫，政府10月4日宣布採用「與病毒共存」策略，並用新冠疫苗來控制疫情擴散。



澳洲墨爾本截至10月4日，已實施封鎖措施達245天，它超越阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）、成為全球封城最久的城市。墨爾本所在的維多利亞州（Victoria）10月4日新增1,377宗確診個案，是連續4天單日新增確診個案超過1,000宗。州政府稱，逾一半病人年齡為30歲以下，他們佔需入院治療患者中的大多數，而且他們幾乎全部都沒接種疫苗。

新南威爾士州（New South Wales）則在10月11日起，對完成接種新冠疫苗的民眾放寬限制措施。

新西蘭新冠肺炎疫情：圖為10月4日，新西蘭總理阿德恩在首都惠靈頓出席記者會。（AP）

新西蘭

新西蘭2020年實施嚴密的防疫措施，成功令確診個案「清零」。但傳染力強的變種病毒株Delta（B.1.617.2）8月中起侵襲當地導致「失守」。疫情擴散至最大城市奧克蘭（Auckland）以外地區，懷卡托（Waikato）10月3日新增2宗確診個案。全國10月4日再增29宗確診個案。總理阿德恩（Jacinda Ardern）10月4日在記者會上說：「這次爆發與Delta令（單日新增確診個案）再次降至0，變得極其困難。」

政府10月3日宣布，自11月1日起，所有外籍人士入境前都需完成接種新冠疫苗。

卡塔爾新冠肺炎疫情：圖為2月5日，卡塔爾民眾走在首都多哈的街頭。（Getty）

卡塔爾

卡塔爾衞生部10月4日表示，政府實施新的入境防疫措施，包括自10月6日起承認俄羅斯「衛星V」（Sputnik V）新冠疫苗、以及中國國藥集團（Sinopharm）疫苗。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為9月26日，民眾在新加坡魚尾獅公園遊覽。（AP）

新加坡

新加坡衞生部長王乙康則於10月4日稱，政府將為已接種中國科興生物（Sinovac）新冠疫苗或中國國藥集團（Sinopharm）疫苗、並符合條件的民眾，接種使用信使核糖核酸（mRNA）技術的疫苗，作為加強劑。這些疫苗包括輝瑞（Pfizer）疫苗，以及美國藥廠莫德納（Moderna）的疫苗。輝瑞疫苗由美國輝瑞藥廠與德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發。

新加坡政府自6月起採用「與病毒共存」策略，目前當地疫情嚴重，10月3日新增2,057宗確診個案，是連續第六天超過2000宗。馬來西亞首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）卻於10月3日指，已指示柔佛州（Johor）與新加坡討論入境措施，預料馬來西亞可於12月或更早開放邊境。

美國新冠肺炎疫情：圖為7月30日，美國鹽湖城一間醫院的醫護人員照顧深切治療部的新冠肺炎病人。（AP）

美國

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）10月3日在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）中說，美國在最近一次的確診個案激增後，疫情有正好轉，而保持確診個案數量減少的方法是接種疫苗。他稱全國已有55%人完成接種疫苗，但仍有7,000萬名符合資格的人士未接種疫苗，這是美國面臨的關鍵風險。

福奇表示，至於民眾是否應在聖誕節避免參加聚會，目前仍言之尚早。