王力宏離婚｜李靚蕾稱前夫性成癮　名人明星也為此病所困？

男星王力宏宣布與李靚蕾結束維時8年婚姻後2天,李靚蕾12月17日及20日深夜發文爆料內容都相當震撼。20日的帖文中她指他確診患有性成癮(Sex Addiction)以及有自戀型人格(NPD)。一些外國名人也曾承認自己患性成癮,或被指有這個病。



老虎活士:圖為12月19日,美國高爾夫球手老虎活士在佛羅里達州參加比賽。(AP)

美國知名高爾夫球手老虎活士(Tiger Woods)2009年發生車禍後,被爆出婚外情醜聞。他其後承認自己患性成癮和酒精上癮,並決定到診所接受治療。

韋恩斯坦:圖為7月29日,前荷里活電影監製韋恩斯坦在美國洛杉磯的法庭參加聆訊。(Getty)

「荷里活色魔」自稱患病

荷里活著名電影監製韋恩斯坦(Harvey Weinstein)2017年被多位荷里活女星指控遭其性侵。此事在發社交媒體掀起#MeToo運動的浪潮,大批受害人以#MeToo作標籤發文,公開自己的經歷,引起外界關注。韋恩斯坦卻在性醜聞傳出後稱稱有性成癮問題,並說自己「情況不好」、「正嘗試尋求協助」。

安德魯王子:圖為4月11日,英國安德魯王子到溫莎的教堂參加主日崇拜。(Getty)

英國安德魯王子

加拿大作者霍爾珀林(Ian Halperin)曾在他的書《爭議:世界權力菁英的性、謊言與髒錢》(CONTROVERSY: Sex, Lies and Dirty Money By The World's Powerful Elite,暫譯)中提及,有自稱曾與英國安德魯王子(Prince Andrew)有親密關係的女性指,他有性成癮問題。她稱安德魯王子認為,充滿魅力的女人在他的房間出現,能令他覺得自己很特別。

圖為2015年11月17日,美國荷里活男星理查辛出現在美國哥倫比亞廣播公司節目《今日》的錄影現場。他當天在錄影中承認自己患上愛滋病。(Getty)

美國男星查理辛

美國男星理查辛(Charlie Sheen)私生活複雜是人盡皆知的事。他曾自揭與超過5,000女子發生性關係。但來到2015年11月17日他公開承認患愛滋病,才是對娛樂圈真正投下一枚震撼彈,因他在自知患病的2年來,仍隱瞞病情,令曾與他發生關係的女子十分害怕。

在80年代憑《殺戳戰場》(Platoon)一片走紅的理查辛,曾參演《反斗神鷹》(Hot Shot!)、《華爾街》(Wall Street)、《搞乜鬼奪命雜作》(Scary Movie)及《宅男1 pair 半》(Two and a Half Men)等電影或劇集。

他曾與紅極一時的女星Winona Ryder相戀,亦曾與「邦女郎」丹妮絲理察士(Denise Richards)結婚。惟丹妮絲理察士最終因他酗酒後對人拳腳相向、沉迷性愛及毒品而下堂求去。

性成癮有爭議

從上述例子看來,有名人傳出性醜聞時,也嘗試以性成癮來解釋自己的行為。究竟性成癮是什麼?

性成癮常被用來形容一個人對性愛癡迷的情況,病人甚至會為達到性歡愉而傷害自己和別人,或不惜違法。

台灣的許藍方博士稱,目前在美國精神醫學會(American Psychiatric Association,APA)DSM-5(精神疾病診斷與統計手冊第五版)中並無「性成癮」這個診斷,因科學研究藥癮、毒癮、酒癮、性成癮者大腦變化,發現性成癮人士並沒有上癮(腦波)的變化,因此在科學上精神診斷並沒它列為精神疾病。