王力宏離婚｜李靚蕾稱前夫性成癮　名人明星也為此病所困？

男星王力宏宣布與李靚蕾結束維時8年婚姻後2天，李靚蕾12月17日及20日深夜發文爆料內容都相當震撼。20日的帖文中她指他確診患有性成癮（Sex Addiction）以及有自戀型人格（NPD）。一些外國名人也曾承認自己患性成癮，或被指有這個病。



老虎活士：圖為12月19日，美國高爾夫球手老虎活士在佛羅里達州參加比賽。（AP）

美國知名高爾夫球手老虎活士（Tiger Woods）2009年發生車禍後，被爆出婚外情醜聞。他其後承認自己患性成癮和酒精上癮，並決定到診所接受治療。

韋恩斯坦：圖為7月29日，前荷里活電影監製韋恩斯坦在美國洛杉磯的法庭參加聆訊。（Getty）

「荷里活色魔」自稱患病

荷里活著名電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）2017年被多位荷里活女星指控遭其性侵。此事在發社交媒體掀起#MeToo運動的浪潮，大批受害人以#MeToo作標籤發文，公開自己的經歷，引起外界關注。韋恩斯坦卻在性醜聞傳出後稱稱有性成癮問題，並說自己「情況不好」、「正嘗試尋求協助」。

安德魯王子：圖為4月11日，英國安德魯王子到溫莎的教堂參加主日崇拜。（Getty）

英國安德魯王子

加拿大作者霍爾珀林（Ian Halperin）曾在他的書《爭議：世界權力菁英的性、謊言與髒錢》（CONTROVERSY： Sex, Lies and Dirty Money By The World's Powerful Elite，暫譯）中提及，有自稱曾與英國安德魯王子（Prince Andrew）有親密關係的女性指，他有性成癮問題。她稱安德魯王子認為，充滿魅力的女人在他的房間出現，能令他覺得自己很特別。

圖為2015年11月17日，美國荷里活男星理查辛出現在美國哥倫比亞廣播公司節目《今日》的錄影現場。他當天在錄影中承認自己患上愛滋病。（Getty）

美國男星查理辛

美國男星理查辛（Charlie Sheen）私生活複雜是人盡皆知的事。他曾自揭與超過5,000女子發生性關係。但來到2015年11月17日他公開承認患愛滋病，才是對娛樂圈真正投下一枚震撼彈，因他在自知患病的2年來，仍隱瞞病情，令曾與他發生關係的女子十分害怕。

在80年代憑《殺戳戰場》（Platoon）一片走紅的理查辛，曾參演《反斗神鷹》（Hot Shot!）、《華爾街》（Wall Street）、《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie）及《宅男1 pair 半》（Two and a Half Men）等電影或劇集。

他曾與紅極一時的女星Winona Ryder相戀，亦曾與「邦女郎」丹妮絲理察士（Denise Richards）結婚。惟丹妮絲理察士最終因他酗酒後對人拳腳相向、沉迷性愛及毒品而下堂求去。

性成癮有爭議

從上述例子看來，有名人傳出性醜聞時，也嘗試以性成癮來解釋自己的行為。究竟性成癮是什麼？

性成癮常被用來形容一個人對性愛癡迷的情況，病人甚至會為達到性歡愉而傷害自己和別人，或不惜違法。

台灣的許藍方博士稱，目前在美國精神醫學會（American Psychiatric Association，APA）DSM-5（精神疾病診斷與統計手冊第五版）中並無「性成癮」這個診斷，因科學研究藥癮、毒癮、酒癮、性成癮者大腦變化，發現性成癮人士並沒有上癮（腦波）的變化，因此在科學上精神診斷並沒它列為精神疾病。