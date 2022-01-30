瑞士攝影大師暈倒在巴黎街上　9小時無人理會最終凍死街頭

瑞士著名攝影師羅貝爾（Rene Robert）日前意外暈倒在法國巴黎，卻因無人理會倒臥長達9小時，最終凍死街頭。事件引起關注，他的朋友形容他是被「冷漠殺死」。



事發1月19日，羅貝爾在巴黎市中心街頭散步時，疑因暈倒倒臥在雪地上。惟一直沒有人停下協助或慰問他，直到9小時後才由一名路過的流浪漢發現報警求助。羅貝爾送院時已被證實凍死，終年85歲。

羅貝爾以拍攝演奏及歌劇黑白照為名，他曾為多個名人及演藝者拍攝，包括有「法蘭明高結他之神」稱呼的西班牙結他大師柏高迪路西亞（Paco de Lucia）。他在2021年把他的作品送給法國國家圖書館，予以收藏。

圖為2010年，大雪後的法國巴黎街頭。（Getty）

事件曝光後引來廣泛討論，法國及歐洲媒體均有報道此事。法國《費加羅報》（Le Figaro）以「羅貝爾死在巴黎街頭的冷漠中」為題報道此事。羅貝爾朋友，記者兼音樂家的蒙蓬泰（Michel Mompontet），在接受法國一個電視節目訪問時，也批評這是一件可怕的事，形容他是被「冷漠殺死」。

在西班牙馬德里，一個協助露宿者組織的Olivar Association同樣表示對羅貝爾的死感到惋惜，但指出「現實上這就那些在街頭的殘酷日常，一個社會到底為何會讓這些事情發生？」根據露宿者組織資料，法國每年有600人死於街頭。