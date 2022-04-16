新西蘭法院裁定可將謀殺案疑犯引渡到中國引發爭議

新西蘭最高法院4月13日裁定，可將一名被指涉及謀殺案的新西蘭居民引渡到中國。新媒14日稱，人權組織和中國議題專家指控中國的司法制度不可信，批評法院的做法。



新西蘭新聞網站Stuff於14日稱，人權組織Safeguard Defenders的成員卡斯特（Michael Caster）稱，新西蘭最高法院在裁定中國的外交保證是可信時，已決定無視現實。他認為法院沒先「做功課」、沒去了解中國過往的紀錄，指法院的做法「可恥」。

組織「人權觀察」（Human Rights Watch）的中國部主任理查森（Sophie Richardson）也表示，新西蘭最高法院「無視現實」。

智庫澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）主任休布里奇（Michael Shoebridge）說，新西蘭最高法院的判決讀起來就像是一部奇幻文學。他指法院未能意識到，中國的法律制度是由中國共產黨控制的。

現年47歲的韓裔新西蘭永久居民金京燁（Kyung Yup Kim），被指於2009年在上海殺害一名20歲女子，他2011年在新西蘭被捕。

新西蘭最高法院13日裁定，可將金京燁引渡到中國。法院指，中國給予新西蘭足夠信心，相信被告能得到公正的審訊。