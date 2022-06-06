英女王登基70周年｜活動尾聲現身陽台　英女王︰心與民眾同在

英國自6月2日一連四天舉國慶祝英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，但英女王不是天天現身，而是以有些不適為由，缺席多個活動。但在星期日活動尾聲，英女王現身白金漢宮陽台，並向民眾揮手，大批民眾熱烈歡呼。



英女王身穿綠色套裝，撐著拐杖聆聽民眾唱國歌，期間面帶笑容，向民眾揮手。王儲查理斯（Prince Charles）夫婦、威廉王子（Prince William）夫婦等亦陪伴在側。

英女王其後發聲明，指雖然未能參與全部活動，但她的心與民眾同在，並將在家人支持下，盡力為大家服務。

+ 9

英國自6月2日起，連續四天慶祝現年96歲的伊利沙伯二世登基白金禧年（Platinum Jubilee）。在拉開慶祝活動帷幕的騎馬閱兵儀式上，熱愛騎馬的女王，僅在白金漢宮（Buckingham Palace）露台觀賞御林軍校閱儀式，由長子查理斯王子（Prince Charles）代表她出席儀式。

▼點擊圖輯觀看更多英國慶祝英女王登基70周年的照片▼

+ 9

不僅如此，白金漢宮在御林軍校閱儀式過後，還宣布女王感到有些不適，因此3日不會到倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）出席感恩崇拜。她之後也在4日缺席賽馬活動。

英國會開幕大典：圖為英國王儲查理斯5月10日出席國會開幕大典。（AP）

自丈夫菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）逝世，女王在公共場合現身的次數「買少見少」，包括基督教濯足節在內的活動，都見不到她的身影。

這個情況不止在登基慶典活動出現，她5月缺席國會開幕大典時，也是查理斯代替她宣讀政府準備好的施政綱領。這次是英女王在位期間，第3次未能出席國會開幕儀式，之前2次均是英女王懷孕期間。正常情況下，若女王缺席國會開幕儀式，儀式將由大法官主持，但今年卻是查理斯代替她。