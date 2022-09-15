美國鐵路工會擬明發起大罷工　拜登政府急介入

美國貨運鐵路工人計劃9月16日發起大罷工之際，美媒14日報道，總統拜登（Joe Biden）的政府正考慮採取行政措施介入，以避免出現這場加劇通貨膨脹的罷工行動。



根據《紐約時報》，拜登和他的經濟幕僚團隊已介入各大鐵路公司與各工會間的最後談判。

報道指，白宮官員沒有詳細說明拜登經濟團隊已討論採取哪些行動，暫時也不清楚拜登可以動用何種權力來介入主要是民間公司的勞資紛爭，只知官員正制訂應變方案，以盡量減少罷工對關鍵物流的衝擊，包括與貨運公司、海運承運人和其他替代運輸方式合作，確保某些物資仍能抵達目的地。

為何要罷工？

勞資雙方在時間安排和病假的問題上僵持，勞工團體堅持員工必須有無薪病假，但鐵路公司一直不願答應。

報道指，包括太平洋聯合公司（Union Pacific）、伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）旗下博靈頓北方和聖菲鐵路公司（BNSF）及諾福克南部鐵路公司（Norfolk Southern）在內的鐵路業者，必須在16日上午12時前與代表約6萬名員工、堅不妥協的3個工會達成協議。

罷工會帶來什麼影響？

美國鐵路公司（Amtrak）因應罷工計劃而宣布，15日起取消所有長途客運列車，以免造成可能的旅客滯留。

除了客運列車，貨運列車也受罷工影響。美國近三分之一貨運透過鐵路運輸，僅次於卡車貨運。

代表美國、墨西哥和加拿大主要鐵路貨運的美國鐵路協會（The Association of American Railroads）估計，全美鐵路服務中斷恐導致每天7,000多班列車無法發出，經濟損失超過20億美元。