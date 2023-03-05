以神之名︱攝理教主「愛的教育」性侵信徒　邪教受害人包括葉萱

Netflix講述韓國宗教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》3月3日登場，首3集內容聚焦攝理教。此教派多年來極具爭議，教主鄭明析自稱救世主，曾因性侵罪判囚10年，被指打着「愛的教育」旗號伸魔爪，指控他的人不只來自韓國，還遍布多地如澳洲、日本、台灣等，也有香港人葉萱（Maple Yip）。他在牢獄時期也繼續聯繫信徒，寫信調情。

《以神之名：信仰的背叛》3月3日於Netflix上架，講述多個極具爭議的韓國宗教。（Netflix）

攝理教是什麼？

攝理教原名為基督教福音宣教會（又稱JMS，鄭明析名字縮寫），現年78歲的創辦人兼教主鄭明析1945年生於韓國，1978年開始到首爾傳教，教會不走保守路線，舉辦歌舞活動、巡遊等吸引年輕人，也在多間大學招收信徒。鄭明析並在家鄉忠清南道「月明洞」設大本營，與多名「情婦」居住在此。

澳洲廣播公司（ABC）2017年報道，攝理教聲稱在韓國有逾10萬名信徒，300個分支教會，全球多地也有分部，包括美加、英國、澳洲、南非、德國、日本、台灣等，宣稱在海外有逾1萬信徒。

紀錄片《以神之名：信仰的背叛》則指，攝理教有200至250個分支教會。

鄭明析揚言讀過聖經2000次，自稱「彌賽亞」（Messiah，意即救世主），不斷宣傳「我是神」，他被指控以「愛的教育」或「檢查身體」為幌子性侵女信徒，遭洗腦的受侵犯者還以為得到「上帝的愛」。

大家都說他不是這種人……當時我根本不意識到自己受害 《以神之名》其中一位受訪者

更令人震驚的是，部份女信徒還會為教主「供應」其他年輕女生，甚至故意尋找他偏愛的逾170厘米高個子女性。

在香港遭拘捕

1999年，有女教徒離開教會後遭綁架毆打，幸她成功逃脫，令教主涉嫌性侵女教徒的事件引起輿論關注，鄭明析迅速逃離韓國，一度逃到香港、台灣、日本等地，2003年在香港因逾期居港遭入境處拘捕，之後又棄保潛逃。這些事情都沒有令鄭明析「金盆洗手」，教會繼續運作。

由於教會分部遍布全球多地，爆出性侵爭議的地方也不止於韓國，例如台灣警方2001年接獲女子舉報稱遭鄭明析性侵害，2006年也有3名日本女子指控鄭明析性侵。

入獄10年

鄭明析2007年在中國大陸落網，2008年遣返韓國審訊，2009年2月因性侵罪判監10年，至2018年釋放，但之後傳出他再度傳教與涉嫌犯案的消息。

2022年初，兩名女子在韓國召開記者會指控鄭明析，其中一人便是香港人、藝人方力申女友葉萱（Maple Yip），另一人是來自澳洲的女子。她們均已報警，韓國警方在2022年10月再次拘捕鄭明析。

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獄中繼續與教徒聯繫調情

鄭明析2008年至2018年在韓國遭拘留或入獄期間，據澳洲廣播公司指，他雖然身處牢房，但依然活躍，與黨羽保持聯繫，並會收到寄來的教徒照片，且不少是身穿婚紗的相片。

化名為Liz的前教徒2014年接受韓國電視台SBS訪問時稱，有人鼓勵她寫「親密信件」給獄中的鄭明析，然後對方也會回覆，回信更會有調情的句子如「女人裸體時更漂亮」，又指Liz的白皮膚令他「興奮」。

▼《以神之名：信仰的背叛》預告片▼

在澳洲購買物業

即使攝理教在韓國早已引發巨大爭議，但該教會仍在多地擴展，澳洲news.com.au在2022年3月報道，攝理教在澳洲悉尼鬧市購入物業，地段鄰近大學區，攝理教發言人之後證實購入物業，但否認是傳教用途。