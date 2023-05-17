黃循財訪中國：新加坡高度重視與華互信關係

新加坡副總理兼財政部長黃循財說，新中兩國領導層互信的良性循環推動了兩國互惠和適用的合作項目；若新一代領導人能維持這種高度互信，兩國將能推動雙邊關係向前邁進，實現把雙邊關係提升為高質量、前瞻性的目標。



在華訪問的黃循財星期三（5月17日）在北京接受新加坡媒體採訪時強調，新加坡高度重視以幾代人的互信為基礎建立起來的新中關係。這份信任是領導層通過多個方面發展起來的，這包括多年的關係建設、友誼，以及在多個合作項目中一起工作。

黃循財在5月13日至17日對中國進行正式訪問，並在北京分別與3月履新的中國總理李強、副總理丁薛祥，以及4月上任的中共中央組織部部長李干傑等中國領導人會面。這是他首次以副總理身份訪問中國，也是他首次率領國家發展部長李智陞、外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎等第四代領導班子訪華。

黃循財指出，新加坡許多第四代領導人都有在新中合作項目中工作的經驗。作為第四代領導班子領軍人物的黃循財曾擔任新加坡—四川貿易與投資委員會聯合主席、新加坡—天津經濟貿易理事會聯合主席，以及新滬全面合作理事會聯合主席。他今年起也將和中國副總理丁薛祥一同擔任新中雙邊合作聯合委員會（Joint Council for Bilateral Cooperation，簡稱JCBC）聯合主席。

黃循財舉新中在蘇州、天津和重慶的政府間合作項目為例說，兩國建立個人層面的信任非常重要，這讓新加坡得以和中國發展多元的合作項目。

黃循財說，新中兩國領導層互信的良性循環推動了兩國互惠和適用的合作項目，「若我們能維持這種高度互信，兩國將能推動雙邊關係向前邁進，實現把雙邊關係提升為高質量、前瞻性的目標。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

