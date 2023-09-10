希臘遲到男仍想登船　竟遭職員推落海溺斃　殘忍影片引爆網民怒火

希臘比雷埃夫斯（Piraeus）港口在9月5日發生一宗處理手法令人不齒的墮海事件。有一名準備登上渡輪但遲到了的男子試圖上船，卻被船員阻止，將他向後推。他墮入海中遇溺，被救起時已昏迷，送院不治。現場影片在網路上廣傳。



事發於希臘時間9月5日晚，比雷埃夫斯港（Piraeus Harbour）渡輪「藍色地平線」（Blue Horizon）準備駛離時，阿多尼斯（Andonis Kargiotis）才急步抵達。他三步併作兩步想跳上登船平台，但渡輪工作人員制止他，將他往後推。在阿多尼斯第2次試圖登船時，工作人員又再動手推人，他因此失去平衡墮入海中。

阿多尼斯墮海的影片上載互聯網上後，引爆全國民眾怒火。他們認為工作人員太粗暴，以及阿多尼斯墮海後，船員們也沒提供任何協助，逕直開往克里特島（Crete）。

希臘海岸警衛隊（Hellenic Coast Guard）事後證實，阿多尼斯獲救時已陷入昏迷，沒多久證實不治。經驗屍確認，他的死因為遇溺。

渡輪船長與船員事後才被勒令回到比雷埃夫斯港。

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總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）6日發文譴責事件，認為導致他死亡的，其實是「不負責任的行為和憤世嫉俗、蔑視和冷漠相結合」。他也對男子之死深表遺憾。