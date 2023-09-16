日本天婦羅名餐廳疑誤將稀釋漂白水當飲用水奉客　女子緊急入院

日媒9月16日稱，日本東京銀座的著名天婦羅餐廳「銀座天一銀座三越店」被指在8月31日誤將稀釋過的漂白水當成飲用水提供給一名食客，導致對方喉嚨痛緊急入院。店員的應對手法也引起爭議，受害人的丈夫不滿稱，店員曾叫妻子「在這裏嘔吐會造成困擾」，叫她到洗手間。



日本Smart FLASH於9月16日稱，一名職業為管理顧問的男子與妻子在8月31日下午約6時到「銀座天一銀座三越店」用餐，他們入座後，妻子要求店員給她一杯沒加冰的水。一名女店員其後端來一杯水和兩杯烏龍茶。

報道引述這名男食客稱，妻子喝那杯水時，聞到水有一股奇怪氣味，她是向男店長及女店員反映，但他們沒回應。妻子之後繼續覺得有一股明顯刺鼻的氣味。

女店員其後拿走那杯水，並走回廚房。女食客這時開始覺得喉嚨痛，她擔心那杯水一旦被收走，店家之後就會敷衍了事，於是走上前把杯搶回來，又用手機報警，但她喉嚨痛太嚴重，只能讓丈夫與接線生對話，她把手指放進嘴裏，嘗試將喝下的液體吐出來。

▼餐廳網站照片

報道指，女店員此時說「在這裏嘔吐會造成困擾」，因此要求女食客到洗手間。女食客之後喉嚨痛加劇，只能伏在桌上，店員把桌上保溫壺的水倒進玻璃杯中端來，請女食客漱口。

報道指，男食客這時發現問題，因為妻子一開始喝的水並不是來自桌上的保溫壺。他其後走進廚房，在洗手盆旁發現一個不銹鋼水瓶，入面傳來刺鼻氣味。女店員承認曾用這個不銹鋼水瓶加水。

報道提及這間店會把天婦羅沾汁倒進不銹鋼水瓶，並在清洗水瓶時倒入用水稀釋過的漂白水來漂白，女店員可能是誤把裝有漂白水的不銹鋼水瓶當成裝飲用水的保溫瓶，並誤將入面的漂白水倒入玻璃杯端給客人。

女食客最後送院，被診斷為誤飲漂白水所含的次氯酸鈉（Sodium hypochlorite）而引起的急性中毒，有腐蝕性食道炎及食道穿孔的風險，須留院觀察3至5天。

報道稱，這對夫婦指，「銀座天一銀座三越店」9月3日才向東京都中央區保健所通報此事。這店被衛生部門要求自9月8日起暫停營業4天。

餐廳9月13日在網站發布暫停營業公告及致歉，承諾會改善，確保此類情況不再發生。