兩槍手耶路撒冷巴士站槍擊3死8傷　哈馬斯認責

撰文：房伊媚
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以色列耶路撒冷（Jerusalem）11月30日發生槍擊案，最少3人死亡，8人受傷。2名巴勒斯坦疑犯已被擊斃。哈馬斯已就襲擊承認責任。

以色列紅大衛盾會（Magen David Adom）表示，槍擊案30日早上繁忙時間發生於耶路撒冷的入口處一個公共巴士站，最少一名女子死亡，另有一名長者送院後死亡，另外8人受傷。以色列警方其後表示，一名70多歲男傷者送院後不治。

以色列警方指：「兩名攜帶武器的恐怖份子乘坐一輛車抵達現場，他們在巴士站向平民開槍，他們被安全部隊以及一名身在附近的平民擊斃。」

以色列耶路撒冷（Jerusalem）2023年11月30日發生槍擊案，最少3人死亡，8人受傷。2名巴勒斯坦疑犯已被擊斃。圖為路透社取得的現場影片片段截圖，可見現場傳出槍聲後，途人開始走避。（Reuters）

耶路撒冷警區指揮官圖爾格曼（Doron Turgeman）說，施襲者來自東耶路撒冷（East Jerusalem）。以色列國家安全總局（Shin Bet）稱，2名疑犯是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）成員，他們曾因涉恐怖活動入獄。兩人是兄弟，分別是38歲的穆拉德（Murad Namr）和30歲的易卜拉欣（Ibrahim Namr）。

路透社30日稱，事發後大量救護車和警察到現場。警方正在區內搜索，以確保沒其他施襲者。

美國駐以色列大使傑克・盧（Jack Lew）譴責襲擊。

以色列耶路撒冷（Jerusalem）2023年11月30日發生槍擊案，最少3人死亡，8人受傷。2名巴勒斯坦疑犯已被擊斃。圖為路透社取得的現場影片片段截圖，可見以色列警察就位，兩名襲擊者開槍後尋找掩體。（Reuters）
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