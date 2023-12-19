蘋果涉侵權爭議　暫停在美國銷售兩款Apple Watch

蘋果公司（Apple）智能手錶Apple Watch涉侵權爭議，一項禁令12月26日將於美國實施。蘋果18日宣布，在禁令生效前，提早暫停在美國銷售Apple Watch的Series 9及Ultra 2。受此消息影響，加上有傳中國更多國企和政府部門限制使用iPhone，蘋果當日股價一度跌1.6%，至收市仍跌0.85%。



美國國際貿易委員會（ITC）於10月裁定，禁止蘋果從境外進口具備血氧濃度測試功能的 Apple Watch產品，因所採用的測試技術，侵犯了美國醫療設備公司Masimo的專利。而自2020年以來，蘋果Apple Watch的大多數版本（包括Series 9和Ultra 2）都包含該功能。

禁令需經過為期60天的總統審查期，如果總統拜登（Joe Biden）未有推翻，便會於本月26日起生效。蘋果提前於18日公布，為遵守ITC裁決，決定由21日起在網站停止銷售相關產品，24日起自實體店Apple Store把貨品下架。不過，未配備相關功能的Apple Watch其他型號，包括Apple Watch SE不受影響。

根據法例，美國總統拜登將於禁令生效前一天，即25日檢視ITC的決定。蘋果期待獲得解禁，白宮未有評論。蘋果強調反對該禁令，正尋求一系列法律和技術選項，以確保Apple Watch能夠繼提供予美國顧客。此外，蘋果將對ITC的裁決提出上訴，並要求在上訴期間暫停實施禁令。