柬埔寨受中國收緊「一帶一路」投資影響　基建項目瀕爛尾

中國近年來對「一帶一路」項目的投資管制更嚴謹，導致柬埔寨的機場等基礎設施項目的工程受影響。這些項目本來是要刺激地方發展，如今卻引發了土地糾紛和信心問題。



《日經亞洲》報道，中國原計劃為柬埔寨東部偏遠的蒙多基里省的機場提供投資，但中國電力建設集團於2022年退出這項總值8000萬美元的機場發展協議。首都金邊的新機場項目也在2021年失去了中國的資金。

隨着北京對「一帶一路」倡議的投資放緩，柬埔寨首相洪馬內星期一（2月19日）呼籲中國企業投資該國的其他重大基礎設施項目。

分析人士認為，在柬埔寨推進中資項目時，政治利益往往超過經濟利益。

亞利桑那州立大學（Arizona State University）政治學教授厄爾（Sophal Ear）說：「這不禁讓人要問，政治和安全是否比經濟回報發揮着更大的作用，在這種情況下，中國投資放緩可能是所有這些原因造成的——資金正在枯竭，政治和安全考量已不能單獨推動決策。」

投資回報也不明朗。耗資11億美元興建的暹粒吳哥國際機場，尚未推動旅遊業恢復到2019年冠病疫情前的水平，較偏遠機場的情況就更不容樂觀了。

圖為2023年2月6日，民眾在柬埔寨金邊的街邊遊行慶祝新年。一年一度的Hei Neak Ta（或稱神靈遊行）標誌着柬埔寨農曆新年慶祝活動的結束。因疫情而暫停兩年後，靈媒回到街頭為新的一年驅除邪靈。(Getty Images)

儘管這些基建項目被宣傳為促進當地發展，但這些未完工的機場反而引發了土地衝突和投機活動。蒙多基里省機場項目附近的居民斯拉翁說，機場建設影響了許多生活在項目土地上的家庭，過去幾年他迫於壓力不得不出售大部分農田。

在金邊，與機場建設有關的部分社區面臨暴力、逮捕和驅逐等問題。建築工地附近的居民告訴記者，他們正處於被趕出家門的邊緣，而且沒有得到公平的補償。

一個居民說：「當局承諾給我們新的土地，但目前為止什麼都沒有。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

