福原愛江宏傑訴訟近3年達成和解「將共同合作」親筆信內容曝光
撰文：聯合新聞網
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江宏傑和福原愛為離婚後的家務事纏訟近三年，兩人今天在東京舉辦記者會，事前傳出他們達成和解，福原愛下午親自率律師出席記者會，和江宏傑的代表律師一起面對媒體，說明目前現況。
福原愛表示：「大家好我是福原愛，感謝大家百忙之中來參加記者會，讓大家擔心了非常抱歉。我和江宏傑達成了和解，接下來會共同合作，希望大家繼續支持關心我們，非常感謝大家。」
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江宏傑不克出席，由律師代表朗誦他的親筆信件，再由翻譯口譯成英日文。江宏傑在信件中提到，「大家好，謝謝大家於百忙中抽空前來，這件事情的詳細經過我已經委託律師們替我發言，在這裡我要致上誠摯的感謝，關於我在日本的所有訴訟，謝謝日本法院都能做出公正且合理的判斷，另外去年我在這裡召開記者會後，得到很多支持的聲音，真的給我很大的鼓勵，最後我想再次感謝日本的法院及全體國民，謝謝你們」。
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