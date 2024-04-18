吳業坤34歲生日有重要事宣布　網民洗版留言恭喜做爸爸

撰文：鄧穎琪
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吳業坤兩年前宣布與日籍新聞主播太太濱口愛子結婚，婚後生活甜蜜，太太亦積極學廣東話，並曾出席香港娛樂圈活動。而這位太太亦相當旺夫，坤哥婚後除加盟星夢娛樂外，今年初亦舉行個人演唱會以及出碟等等，外間亦不時催促坤哥生小朋友。

坤哥前年與日籍太太濱口愛子結婚。（IG圖片）
兩人婚後相當恩愛，愛子亦相當旺夫，結婚後坤哥又出碟又開騷。（）
坤哥太太濱口愛子亦有出席香港的演藝圈活動，嘗試以廣東話對答，相當有心。（資料圖片/梁碧玲攝）

昨日（17日）是坤哥34歲生日，他貼上蛋糕照片說：「聽日同大家宣布重要事！」網民都猜測他雙喜臨門，留言恭喜他做爸爸，說：「恭喜🥳🥳🥳, 以後努力賺奶粉錢啦～🤣」、「老婆夠三個月啦！恭喜坤哥做爸爸🎉🎉」等等。

坤哥日前與歌迷開生日會。（IG@kwangorrrrrr）
坤哥在34歲生日表示有重要事宣布，引起無限聯想。（fb@吳業坤 Ng Yip Kwan）
坤哥太太都有與他慶祝生日。（IG@aikoooh__）
網民紛紛猜測重要事就是坤哥將做爸爸。（fb@吳業坤 Ng Yip Kwan）
雖然未正式宣布，但大家已恭喜定先，更叫他努力賺奶粉錢。（fb@吳業坤 Ng Yip Kwan）

而等到今日（18日），坤哥終於開估，原來是另一個「BB」出世，那就是他的新歌《神聖幾何》，網民「食詐糊」，但仍說：「恭喜坤哥BB 出世了」之後塊坤哥又透露生日後的最新動向，原來是去日本拍MV，「三十四歲的第一天離開香港出發去高松拍MV，這幾年心態都變得安穩，可以唱自己喜歡的歌，可以拍到有人喜歡的角色，有家庭有愛我的人有我愛的人，很滿足。但當然要繼續衝，唔好辜負大家對我的愛錫，新PROJECT スタート（開始）！ Btw 今晚有新歌 《神聖幾何》」雖然都值得高興，不過想等坤哥同愛子生BB的朋友就要再等一下。

坤哥所講的重要事，原來是推出新歌《神聖幾何》。（fb@吳業坤 Ng Yip Kwan）
坤哥過完生日便啟程去日本拍MV。（IG@kwangorrrrrr）
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