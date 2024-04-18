吳業坤34歲生日有重要事宣布 網民洗版留言恭喜做爸爸
撰文：鄧穎琪
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吳業坤兩年前宣布與日籍新聞主播太太濱口愛子結婚，婚後生活甜蜜，太太亦積極學廣東話，並曾出席香港娛樂圈活動。而這位太太亦相當旺夫，坤哥婚後除加盟星夢娛樂外，今年初亦舉行個人演唱會以及出碟等等，外間亦不時催促坤哥生小朋友。
昨日（17日）是坤哥34歲生日，他貼上蛋糕照片說：「聽日同大家宣布重要事！」網民都猜測他雙喜臨門，留言恭喜他做爸爸，說：「恭喜🥳🥳🥳, 以後努力賺奶粉錢啦～🤣」、「老婆夠三個月啦！恭喜坤哥做爸爸🎉🎉」等等。
而等到今日（18日），坤哥終於開估，原來是另一個「BB」出世，那就是他的新歌《神聖幾何》，網民「食詐糊」，但仍說：「恭喜坤哥BB 出世了」之後塊坤哥又透露生日後的最新動向，原來是去日本拍MV，「三十四歲的第一天離開香港出發去高松拍MV，這幾年心態都變得安穩，可以唱自己喜歡的歌，可以拍到有人喜歡的角色，有家庭有愛我的人有我愛的人，很滿足。但當然要繼續衝，唔好辜負大家對我的愛錫，新PROJECT スタート（開始）！ Btw 今晚有新歌 《神聖幾何》」雖然都值得高興，不過想等坤哥同愛子生BB的朋友就要再等一下。