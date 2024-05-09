翟威廉認有多位性伴侶獲網民欣賞　被問邊位TVB女星有份咁樣答…

翟威廉早前宣布已跟TVB完約，近日他接受傳媒訪問，承認自己十年來有海量性伴侶（Sex Partner，簡稱：SP），他覺得自己冇Fans，無需講大話。報道在討論區引起熱議，網民對翟威廉大方承認有SP反應正面，讚他坦白，更直言想拜他為師。翟威廉對於網民的讚賞就表示這只是一種生活方式，沒什麼值得崇拜，自己亦非要推舉大家搵SP；至於網民最關心有哪位TVB藝人曾是他的SP，他亦有回應。

靚仔大隻的「香港先生」翟威廉一向都很坦白，承認自己有很多性伴侶。（Instagram：chakwilliam）

翟威廉數年前被自稱女友的麥貝夷斥「性伴侶數量多得驚人」、「現在知道你髒成這樣」，翟威廉當時已否認曾與麥貝夷拍拖，承認對方的確曾經同自己好熟，自己亦確實有性伴侶，而網民卻竟然冇批評他，覺得少有圈中人如此坦白。

麥貝夷當年與鍾一憲組「情侶檔」，唱過《勾手指尾》等經典合唱歌。（Instagram：karenemak）

麥貝夷曾稱與翟威廉拍拖年半，後來發現性伴侶數目多得驚人，翟威廉拒談對方，但承認自己有逾10年搵SP經驗。（Instagram：karenemak）

他近日接受傳媒訪問時，再被問起此事，他亦說自己都差不多40歲，又冇Fans，冇必要講大話，直認超過10年都過著這種性伴模式生活，雖然拒透露SP數量，但傳媒就用「海量」來形容。他亦大方分享「搵食規矩」，報道出街後，討論區網民近乎一面倒好評，說：「呢啲條件冇（SP）先係新聞」、「欣賞，敢做又敢認」、「如果佢冇海量SP，算唔算浪費咗天賦？」、「佢大大方方承認，好過啲懶情純嘅好多」、「翟Sir收唔收徒弟？」

網民不但冇批評翟威廉，而且反應十分正面。（連登討論區）

《01娛樂》聯絡翟威廉，他指自己其實只是想從社會現象角度探討和分析這件事，絕不是炫耀自己多SP，平日亦好少提起這方面的生活及詳情，不希望被斥教壞人。講到為何這麼坦白，不怕被罵是玩家或渣男，他說以前被傳媒追問何時結婚、感情狀況，標準答案都是「我依家單身，Keep住拍下散拖先啦。」、「我又唔係好興講大話，講我有幾清高，你問得我，我多數都直接講。」當講到會否定下來結婚，他說將來可能有機會，但這刻冇打算，當被問若有正印女友，會否停止找SP，翟威廉說：「其實都要㗎啦，幾方面啦，道德一方面啦，麻煩又另一方面啦，你除非想自掘墳墓啫。」

翟威廉一向都只說自己長期單身及拍散拖，但他日若再拍拖，則不會搵SP。（資料圖片）

他認為有性冇愛、性伴侶、開放式關係近年的確比幾十年前普及，可能因為物質生活指數比以前好、時間又多，加上道德觀念冇上一代人保守，大家又趨向講男女平權，所以不像以前那麼多禁忌，但就謂：「喺外國可能更加開放，但係香港仲未好適應嘅我覺得。」翟威廉承認已有逾10年搵SP經驗，但對於「海量」、「驚人數量」性伴侶，他就說太誇張了，只表示：「超過十年就肯定唔會係幾個啦，十年間人哋拍拖好多都唔止幾段感情啦，同樣道理啫。」

翟威廉強調自己不是想炫耀搵性伴侶這件事，亦不想多談，但如果從社會現象角度去探討就OK。（資料圖片）

對於網民極其正面的評價，翟威廉就認為這只是一種生活方式而已，他說：「呢個係生活其中一部份，冇乜值得崇拜，每個人有唔同生活方式，你做自己鍾意嘅嘢，如果你鍾意結婚咪結婚，你鍾意拍散拖，最緊要注意唔好傷害到人，如果唔係就變咗感情上啲人又話你乜嘢，有拗撬。不過好多唔同感情都有拗撬，所以要自己就住多啲。（網民話你大隻靚仔，唔搵SP都對唔住自己。）粗鄙啲就咁講啫，其實都係生活。有啲人鍾意拍拖，咪過佢嘅生活囉，唔同方式。我冇推舉呢樣嘢呀，我自己係咁咋，我冇推薦佢㗎！」

網民大讚翟威廉坦白，條件又好，想拜他為師，不過他本人就認為沒什麼值得崇拜，只是一種生活方式而已。（Instagram：chakwilliam）

網民說最想知都是他曾與哪位TVB女藝人做SP，他說社會上多了人找SP，但自己在圈中亦認識很多對伴侶忠實的藝人，大家有各自性格。被問曾與哪位女藝人發生這種關係，他說：「冇，冇女藝人。（一個都冇？）冇冇冇，就係冇。平時我哋都唔會提及呢啲嘢，記者問我對呢個社會生態有咩見解我先會講，但平時我唔會提。」被問現時有幾多位SP，他只透露：「都係正常囉，因為我工作比較忙。工作忙得來依家有好多生意要搞，都搞唔掂。（訪問出咗之後有冇女仔向你自薦？）我而家咩都唔理，做咗工作先。」

翟威廉指自己冇搵女藝人做SP。（Instagram：chakwilliam）

翟威廉亦以自己經驗給予建議，他的忠告是：「最緊要將心比己，心態上要調整得好，如果你問我嘅話，都係嗰句，最重要都係自己嘅生活方式，你能夠自己決定就自己決定。」社交網上常常見到有人最初只是想玩玩下，最終卻玩出火、「沉晒船」，翟威廉坦指感情就是這麼複雜，通常玩開的都知規矩、有共識，對於開放式關係，他說：「你要注意自己唔好畀到壓力人，人哋要消失又好點都好，唔好畀壓力佢，總之你做好自己。」他說自己都年近40，偏向不會找太細年紀的性伴，因為年紀大多數見識多、知道玩法，「都係嗰句，己所不欲勿施於人，你自己知，咁大個人。（除咗年紀仲有咩條件？）總之都係個人要穩陣，好難講，我唔係咁鍾意講呢啲嘢，你同我講社會狀態就同你講，但係有咩做法、守則，你哋就自己參透。」

翟威廉有分享對開放式關係的忠告，而他自己就偏向找見識多、知規矩的對象，年紀最好不要太小。（資料圖片）

翟威廉又強調，感情生活或性生活只是生活其中一部分，最重要努力工作、愛錫家人，他又希望大家不要過份將焦點放在他這方面的生活，他並冇鼓吹大家找性伴，不想被批評教壞人。翟威廉透露自己目前仍然有幫前東家TVB開工，經營的酒類批發生意則面對艱難困境，「香港而家做餐廳好難做，我哋做酒批發都係難做，餐廳執笠咪冇人入酒，以前餐廳幫佢銷售啲酒嘛，而家自己擺檔都得嘅，只不過零售市都太差，變咗我哋有啲要轉陣，可能要搞Event。」