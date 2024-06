正在熱播的TVB劇集《家族榮耀之繼承者》,飾演丘家少奶綺婷的余安安,劇中打扮雍容華貴性格又巴辣又魯莽,現實中是出名的美魔女最索婆婆,不時弄孫為樂。日前她在IG分享17歲時拍攝《龍虎豹》片段,令人驚艷!



余安安在TVB劇集《家族榮耀之繼承者》飾演丘家少奶。(IG:@candiceyuonon)

64歲余安安轉眼已入行近半世紀,憑出眾美貌,還未中學畢業16歲已獲邀拍廣告。1975年,余安安與溫拿樂隊參演首套電影《大家樂》, 1976年加入TVB拍處境劇《七十三》,同年劇集《書劍恩仇錄》中的「香香公主」一角,大受觀眾歡迎,至今仍不時拍攝影視作品。

余安安平時弄孫為樂被讚是最索婆婆。(IG:@candiceyuonon)

日前余安安在IG分享年輕時的作品,於1976年拍攝的短劇《龍虎豹》片段,躺在郊外一臉悠閒,身穿掛頸上衣露出香肩曬美腿,與何守信拍對手戲。最好笑是原來余安安自己完全忘記曾拍過此劇:「17歲的我!恰恰下,自己一時都唔記得拍過一套咁嘅短劇。」曾跟她拍過《法與情》的謝安琪留言:「Omg 好靚好靚好靚,由細靚到大,令人羨慕。」、網民亦大讚「跟現在一樣的樣子,完全沒有變過😍❤️」、「Same as now, pretty as always 😍」。

余安安分享17歲時拍攝的短劇《龍虎豹》片段,青春又性感。(影片截圖)