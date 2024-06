視后佘詩曼激罕大曬三點式　玩邪惡視角騷胸曬腿勁火辣引網民騷動

佘詩曼去年憑主演無綫劇《新聞女王》紅遍中港,人氣一時無兩;而最近她有份參演的另一套熱播劇《家族榮耀之繼承者》,同樣收得,當中阿佘與林峯相隔多年再次拍檔,更勾起劇迷集體回憶,成為佳話。

佘詩曼去年憑主演無綫劇《新聞女王》紅遍中港,人氣一時無兩。

佘詩曼憑《新聞女王》中MAN姐一角橫掃頒獎禮。(IG@charmaine_sheh)

佘詩曼有份參演的另一套熱播劇《家族榮耀之繼承者》,同樣收得。

佘詩曼與林峯在新劇再演情侶,畫面相當甜蜜溫馨!(《家族榮耀之繼承者》劇照)

雖然工作忙過不停,但「吊頸都要唞氣」,阿佘近日與湯盈盈、梁靖琪、周家蔚及鍾麗淇等幾位「七魔女」成員一起到泰國享受陽光與海灘。日前,阿佘只是輕輕地Po了一張只見鎖骨的泳裝相,已隨即引起網民騷動,紛紛留言要求「睇多啲」。

佘詩曼在IG轉發與好姊妹出外旅遊的影片,分享泰國之旅的點滴。(IG@charmaine_sheh)

一班姊妹玩得好開心。(IG@charmaine_sheh)

佘詩曼非常享受這次旅程。(IG@charmaine_sheh)

佘詩曼日前只是輕輕露出迷人鎖骨,已引起網民騷動。(IG@charmaine_sheh)

向來愛錫粉絲的阿佘,似乎聽見大家的呼喚,今日在無預警下將行動升級,激罕在社交網分享3張身穿黑色比堅尼的火辣泳照,雖然阿佘穿上多一件透視上衣,但無減性感程度,而且更增添幾分神秘感。相中阿佘以淡妝示人,坐在泳池大擺Pose,兼展示少女般的甜美笑容,夠曬煞食,她心情靚爆地寫道:「Smiles are little rays of sunshine that brighten lives.」

佘詩曼今日在無預警下,激罕在社交網分享3張身穿黑色比堅尼的火辣泳照,fit到爆。(IG@charmaine_sheh)

淡妝一樣靚女,而且笑容夠曬煞食。(IG@charmaine_sheh)

呢個邪惡視角不得了。(IG@charmaine_sheh)

而最令人驚嘆的是,快將入「5」的阿佘,身材保持得非常好,且狀態極佳,全身令贅肉加上白滑的皮膚,相當吸睛,看到人流鼻血,就連好友陳山聰都看到㷫烚烚,貼上三個「火」的Emoji;楊茜堯也留言:「Hot」;其餘網民則激讚:「How to be like this at 49? Idol」、「哇 美哭了⋯⋯點解可以咁靚?!」、「這身材 殺瘋了」,而這個Po短短1小時已累積逾1.5人like,可見阿佘魅力非凡。

藝人朋友同網民留言激讚。(IG@charmaine_sheh)

