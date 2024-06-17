視后佘詩曼激罕大曬三點式　玩邪惡視角騷胸曬腿勁火辣引網民騷動

佘詩曼去年憑主演無綫劇《新聞女王》紅遍中港，人氣一時無兩；而最近她有份參演的另一套熱播劇《家族榮耀之繼承者》，同樣收得，當中阿佘與林峯相隔多年再次拍檔，更勾起劇迷集體回憶，成為佳話。

佘詩曼去年憑主演無綫劇《新聞女王》紅遍中港，人氣一時無兩。

佘詩曼憑《新聞女王》中MAN姐一角橫掃頒獎禮。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼有份參演的另一套熱播劇《家族榮耀之繼承者》，同樣收得。

佘詩曼與林峯在新劇再演情侶，畫面相當甜蜜溫馨！（《家族榮耀之繼承者》劇照）

雖然工作忙過不停，但「吊頸都要唞氣」，阿佘近日與湯盈盈、梁靖琪、周家蔚及鍾麗淇等幾位「七魔女」成員一起到泰國享受陽光與海灘。日前，阿佘只是輕輕地Po了一張只見鎖骨的泳裝相，已隨即引起網民騷動，紛紛留言要求「睇多啲」。

佘詩曼在IG轉發與好姊妹出外旅遊的影片，分享泰國之旅的點滴。（IG@charmaine_sheh）

一班姊妹玩得好開心。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼非常享受這次旅程。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼日前只是輕輕露出迷人鎖骨，已引起網民騷動。（IG@charmaine_sheh）

向來愛錫粉絲的阿佘，似乎聽見大家的呼喚，今日在無預警下將行動升級，激罕在社交網分享3張身穿黑色比堅尼的火辣泳照，雖然阿佘穿上多一件透視上衣，但無減性感程度，而且更增添幾分神秘感。相中阿佘以淡妝示人，坐在泳池大擺Pose，兼展示少女般的甜美笑容，夠曬煞食，她心情靚爆地寫道：「Smiles are little rays of sunshine that brighten lives.」

佘詩曼今日在無預警下，激罕在社交網分享3張身穿黑色比堅尼的火辣泳照，fit到爆。（IG@charmaine_sheh）

淡妝一樣靚女，而且笑容夠曬煞食。（IG@charmaine_sheh）

呢個邪惡視角不得了。（IG@charmaine_sheh）

而最令人驚嘆的是，快將入「5」的阿佘，身材保持得非常好，且狀態極佳，全身令贅肉加上白滑的皮膚，相當吸睛，看到人流鼻血，就連好友陳山聰都看到㷫烚烚，貼上三個「火」的Emoji；楊茜堯也留言：「Hot」；其餘網民則激讚：「How to be like this at 49? Idol」、「哇 美哭了⋯⋯點解可以咁靚？！」、「這身材 殺瘋了」，而這個Po短短1小時已累積逾1.5人like，可見阿佘魅力非凡。

藝人朋友同網民留言激讚。（IG@charmaine_sheh）

藝人朋友同網民留言激讚。（IG@charmaine_sheh）

藝人朋友同網民留言激讚。（IG@charmaine_sheh）

藝人朋友同網民留言激讚。（IG@charmaine_sheh）

藝人朋友同網民留言激讚。（IG@charmaine_sheh）