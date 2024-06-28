專訪｜JACE陳凱詠轉型後曾陷低潮　終信揀啱路：條路難行唔等於錯

JACE陳凱詠在前年經歷了好一段消失幕前的時期，大半年前終於重新出發，成為獨立歌手。筆者當時著實替她感到高興，畢竟可以回復自由，按照喜歡的方式去走眼前的路、成為自己想做的人，最黑暗的時期應該通通已成過去了吧？不過JACE自立門戶後，才反而陷入另一個情緒低谷，她形容是不能呼吸，甚至眼淚無法制止地流，而這種情緒之所以出現，正正就是她意會到自己未夠強大。軟弱時JACE甚至會質疑，自己是不是揀錯了，不過冷靜下來她則領悟到：「條路難行唔等於佢係一條錯嘅路。」

服裝：CELINE

化妝：Onetung Ma

髮型：Kenki Lau

場地：The St. Regis Hong Kong



JACE在幾個月前陷入谷底，滿腔無處安放的情緒卻不知如何表達，甚至有種被壓得透不過氣的感覺。（陳順禎攝）

獨立發展大半年 哽咽認自己未夠強大：冇人幫到你

本身想趁JACE近日出新歌，請她來一個獨立發展大半年的小回顧，沒想到這卻一下觸碰了她的痛處，她說：「小回顧係覺得，我更加認識咗原來自己唔係想像中咁強，嘩，好似要喊咁。」然後便開始語帶哽咽表示：「真係唔係咁強，好難，嗯⋯⋯你見咁容易喊就知唔係咁強。我覺得更強嘅人都有好迷惘嗰一面，可能世人對我誤會太深。」

請JACE就獨立發展大半年作一個小回顧，她便哽咽說：「我更加認識咗原來自己唔係想像中咁強，嘩，好似要喊咁。」（陳順禎攝）

幕前的JACE似乎較為強勢、倔強、開朗、任性，於是便以為她單打獨鬥都一定搞得掂，她不諱言這段時期以來，工作模式的轉換也令她重新認識自己，且深明「獨立歌手」中「獨立」的真諦，「冇人教到你，冇人幫到你。我諗喺香港無論你係做咩工作，甚至可能小朋友，對住份功課都會覺得冇人幫到我。個個人嘅困境都係獨一無二，唔會有人完全教到你點做，今年我再次面對咩叫孤單，咩叫獨立，咩叫做自己去解決。」

JACE認為不論在哪個年紀，都會有一些走不出的經歷，甚至會覺得眼前是末路。（陳順禎攝）

樂觀只是表像 被情緒壓至喘不過氣卻不懂表達

JACE的個性是報喜不報憂的類型，不喜歡煩到人，尤其狀態不佳時，再多的感受也仿彿堵塞在喉嚨裡，完全不懂怎麼去表達。大家見到幕前的JACE跳跳紮又多嘢講，或許都難以想像到她憂鬱寡言的一面，她不諱言：「可能就係我平時畀人感覺好開心，嗰啲唔開心一路累積，直到真係自己一個，冇工作，身邊冇人，望到啲情緒，先知係咁犀利。」

JACE很感激家人給自己極大自由度，無論是入行、搬走、紋身、突然出走幾個月，家人都無條件支持。（Instagram：jacechw）

回顧過去一年，有些獨自一人的時刻，JACE被傷感情緒壓得喘不過氣，「嗰啲憂傷襲嚟嘅程度，我會覺得係唞唔到氣、講唔到嘢，我平時係一個咁多嘢講嘅人，遇到嗰啲狀況原來好似俾人摙住咗喉嚨講唔到嘢，手震，眼淚自己流出嚟，咁樣嘅日子可以係好多日。」JACE決定將這些情緒在作品中釋放出來，雖然早前推出的專輯《Hatching》每首歌，乃至《百妖夜行的修行》都由自己創作，但要直視自己感受的時候，她反而很怕去觸碰，亦不知從何說起，於是她找了謝芊彤幫手。

JACE說自己作曲時，要寫型格或比較惡的風格，很快已經寫好，但要寫出自己的憂鬱感受，卻反而很難動筆，「我自己都好怕觸碰到嗰樣嘢，有時就係你有好多感受，反而多到唔識講。」（陳順禎攝）

講到久違出慢歌，JACE就說：「做啲咩歌，自己想嘅係好緊要，如果個創作者自己都唔想，咁係困難。」而她承認創作者需要有少少自私，真實面對自己，別太在意外面，反而才更易與人「Connect」。（陳順禎攝）

JACE說事前與芊彤並不相識，純粹很欣賞雷同二友的歌，而她第一次見面時，已一輪嘴掏心掏肺地吐出自己的感受，「第一次見，我就Bilibala講晒我啲情緒嘅東西，我諗嗰晚對佢嚟講都幾多資訊幾震驚！嗰啲情緒係好多嘅迷惘、憂傷，我嘅形容係好似喺暴風雨之中咁樣襲來，而你覺得係冇出口，第一次見我就嘔晒呢啲嘢出嚟，隔咗個幾兩個月，收到佢Demo，好犀利，將我嘅情緒或者講嘢嘅狀態，嗰種憂傷完全寫咗喺首Demo度。」這首歌正是《間歇性休眠》。

JACE的情歌《隔離》非常入屋，她曾透露自己不想唱這類歌，但公司覺得有需要，問到現時自由度是否大了，JACE澄清：「雖然《隔離》我有講過自己原意唔係好想做，但係喺錄音嗰個環節我係想嘅，我第一次認識以陳凱詠嘅聲音去唱廣東歌，尋找自己聲音嘅過程，所以最尾大家聽到喜歡，我都有好無比嘅滿足感。」

而陳詠謙的歌詞，亦仿如感受到JACE的情感一樣，令她相信自己所感受的情緒，其實可能大家都經歷到，同事們聽完這首歌後，卻反而很擔心JACE：「佢哋睇返首歌嘅歌詞，問返我轉頭，你有冇事呀？你OK嘛？」她認為《間歇性休眠》是一首很孤獨、找不到出口的歌，相信每個人都會經歷到這個階段，如果能有一首這樣的歌陪著自己走過某些失去方向的時期，其實也是挺不錯的事。

JACE自言同監製錄音時雙方都感覺很沉重，但反而感覺到原來一首歌可以將自己和身邊人拉近，發現原來並不是自己一個。

被陳蕾指鱷魚頭老襯底 太遷就人結果俾人恰

當講到JACE感覺不會被欺負，她卻說真相早前被陳蕾一語道破——鱷魚頭老襯底。陳蕾比JACE大4年，有點像個家姐，「之前做嘢佢無啦啦同我講，你睇嚟都係鱷魚頭老襯底㗎啦，我就『吓？』佢話你都係頂硬上，個底都係想有人照顧。事實上我成日俾人恰，而家出嚟更加成日俾人恰，係咁俾人恰。」JACE自言精明只是假象，尤其是與她工作時，她常常因為想遷就別人、讓人快樂而習慣磨滅自己。

JACE說做自己沒有不好，但過往之所以所向披靡，那份勇氣大抵來自於無知，撞過板後就會發現：「做自己冇咩唔好嘅，只不過所有嘢都要承擔，撞板要承擔，跌親嗌痛冇人扶起你，你自己承擔。原來會跌到損手爛腳，你要承擔，沖涼嘅時候會痛囉，流血你會驚囉，你承擔到就冇問題，一切都係你是否承擔得到！」（陳順禎攝）

如上文所講，JACE比較強勢和任性，她坦言曾以為做自己是必然，入行後才知道是奢侈，「啱啱出道，啲人已經問我你咁做自己得唔得㗎，驚唔驚㗎，我以為咁樣好正常，而家先知原來係好幸福，係好難得，有呢份勇氣、呢個空間，原來都係奢侈。」（陳順禎攝）

戀愛時易失去自我 曾因陷有毒關係打自己

JACE續說：「呢啲位就好容易蝕底同埋俾人蝦，我冇乜Boundaries，我同咩人都係一嚟就可以講晒自己啲嘢出嚟，慢慢去到咁大個人，同埋喺呢行做咗咁耐，而家先意識到原來咁樣好容易內耗。」要是遇到識欣賞、疼惜自己的人猶自可，若然對方本身是個心腸不好的人，甚至是情場上的渣男，JACE這個特質便很易被利用，她馬上說：「出事囉！」

JACE不諱言：「大家見我平時好樂觀，但我諗所有人都有極度悲觀極度Depressed嘅狀態，而有陣時知道你有呢個狀態，我都有呢個狀態，就算唔知出口喺邊，但已經係一個慰藉。」（陳順禎攝）

舞台上的JACE自信又有魅力，原來在戀愛中卻很易失去自我，甚至圍著對方轉，完全找不到自己的價值，她十幾歲拍拖時，就曾身陷一段有毒關係，「我細個已經俾人感覺好Strong，但我拍拖嘅時候唔見咗自己到……喊啦，打自己啦，啲脾氣又唔知點樣解決，已經激到要咁樣打自己！我啲跳舞朋友嚇親，話『快啲分手啦！』我又覺得，『唔得呀，分唔到手㗎，唔係佢錯啊！係我唔好呀！我要改呀！』細細個已經係咁，唔識拍拖。」對於此刻的戀愛觀，JACE希望找到一個照顧到她，又不會支配操控她的人，「在此之前我要自己強大啲先！」

JACE自從在周殷廷演唱會被對方英雄救美後，二人忽然被Fans「炒CP」，對於有冇發展空間，曾與天蠍座拍拖的JACE坦言怕怕。（資料圖片/葉志明攝）

JACE對出名長氣和愛講經的周殷廷落晒閘，表示：「作為朋友佢可以畀到好多意見我，但係如果拍拖佢都咁樣教我點樣點樣，我應該會好驚囉！佢講太多經喇！唔得呀！拍拖做乜講經呢？」（陳順禎攝）

大小事一腳踢自覺未夠強 軟弱時曾質疑行錯路

JACE曾透露自己的團隊目前只得兩人，從過往有唱片公司照顧走到獨立發展一腳踢，小事如上載影片到YouTube、打字幕等，JACE都要親自出馬，亦因而意識到自己的不強大和感到孤獨，問她可曾感到後悔，她坦言：「都會有軟弱嘅時候，點解要搞到自己咁辛苦呢？有一個團隊幫你應該會輕鬆啲啦，有人教你條路點行呀，間唔時都會浮現呢啲諗法。」不過再回望，她始終相信自己做對了決定，更爆出金句：「條路難行唔等於佢係一條錯嘅路。」

JACE感謝樂迷對她的耐性，一時出不同語言的歌、一時又扮蛇，但她深信：「一個artist有夠多嘅作品，啲嘢夠立體，大家就會見到！」（陳順禎攝）

遇困難急住搵出口等於逼死自己 撞板後終學識休息

無可否認，這刻的JACE確實困苦，但她深信這些悲傷、辛苦是必然階段，「唔係因為佢要發生，我就要避開佢行另一條路，正正因為呢啲嘢係所有人都會發生同經歷，你就係要咬緊牙關行過去，你就會去一個新嘅地點，你就會長大，就會成長！」每當有「emo」的時候，JACE不再急於找出口，亦不再強迫自己即時去解決和面對，而是學會休息、充電，「好多嘢係解決唔到㗎，好多嘢係個狀態，可能同樣嘅事情，個環境冇變過，但我休眠咗一下，唞夠，再擘大返隻眼，就好似有氣力面對呢個環境多啲，又可以向前行多啲！反而你急住喺嗰下要解決啲嘢，你仲摙死自己，逼死自己。」

JACE說幸好自己從未試過跌到損手爛腳，尤其現在學識「休眠」，就算再攰都未試過要「冧低」。（陳順禎攝）

JACE勉勵大家，若你正經歷寒冬，如同一隻逆風而行的螞蟻，那就不妨原地休眠一下，不要勉強前行，休息夠才重新上路。能夠悟出這個道理，正正就是自己跌過痛過，反而更了解不同狀態的自己，認清自身能力有限，「如果你見到自己流晒血都繼續衝，打機你扣晒血就死㗎喇喎，而家先知原來我扣血扣得咁快、闖關闖得咁快，個能量就會跌到咁，咁咪停一停先，等佢叉個電先，當我識得呢樣嘢，就好似差極都未到最壞！」