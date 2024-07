「暗網仔」列3點陰謀論反擊Ming仔登月造假片　原來根本冇太空？

1969年,美國太空人岩士唐(Neil Armstrong)和奧爾德林(Buzz Aldrin)乘坐阿波羅11號登陸月球,達成人類創舉,「個人一小步,人類一大步」的名言也深入民心。人類登陸月球至今55年,惟多年來一直有人質疑登月事跡,引發大量陰謀論,甚至認為登月造假。日前香港元祖YouTuber Ming仔拍片講述登陸月球的細節,並指陰謀論者非專業、不動腦筋及思考得不夠深,事後YouTuber「暗網仔」就列出3點拍片反擊Ming仔。

Ming仔上載了名為「【世紀騙局】美國人登月被指造假?|18分鐘解釋阿波羅任務7大疑點|人類史上最大騙局|NASA無法再登月的真正原因?|美國登月陰謀論真相」的18分鐘影片,解釋了陰謀論者的登陸月球造假陰謀論,坊間相信陰謀論的人認為登陸月球是美國政府自導自編自演的大龍鳳。70年代質疑造假聲音愈來愈大,1976年一位有份設計土星5號的設計人員Bill Kaysing出版了一本書《We Never Went to the Moon》,當中整合了所有疑點。

一眾陰謀論者認為當時NASA意識到當時的科技,根本未能登上月球,所以找了一個片源地方搭了一個月球景的攝影棚,並找來導演Stanley Kubrick進行拍攝,之後將畫面假裝成新聞直播。當時太空人上月球拍攝數以千計的照片,陰謀論者就在照片中找到多個疑點,包括為何登月照片沒有星星、疑似出現多個光源、國旗為何在無重力狀態下飄揚、太空人動作奇怪、如何穿越范艾倫輻射帶等,而Ming仔亦能夠逐一以不同科學理論及實質證據來解釋得到。

對於Ming仔的解釋,一向拍攝陰謀論題材的YouTuber「暗網仔」就拍片反擊,並以「【憤怒】反對Ming仔 ‘登月造假’ 熱門影片對 '陰謀論者' 的批評!| 忽略了三大月球恐怖重點。」為題,列出3大論點反駁。暗網仔提到Ming仔指陰謀論者非專業、不動腦筋及思考得不夠深,暗網仔表示:「陰謀論者最大的問題就是想得太深入,導致好多疑點出現。」更認為Ming仔的影片是新戲《全謊位登月》(Fly Me to the Moon)的電影廣告及送戲票,所以「冇挖得太深都係理所當然」。

暗網仔列出3點反擊,包括NASA專門說謊的部門、太空競賽是一場戲及根本沒有太空這東西。他提到NASA在專屬網站中,於2011年承認了所謂從太空拍到地球的影像,其實是電腦特技切圖,即是公認的地球影像只是幻想出來,而不是拍攝出來的。而在更陰謀論的角度,NASA的標誌中的紅色部分,是一條蛇舌,同時是撒旦的象徵。

至於Ming仔提到的陰謀論者認為登陸月球是在攝影棚拍攝出來的,暗網仔指太空人頭盔清楚反射出一排燈,甚至好像演播室的燈,就連石頭上都寫上了「C字」,疑似是電影道具。講到Ming仔指陰謀論者認為是科幻片導演Stanley Kubrick操刀登月片段,暗網仔指出Kubrick的經典電影《2001太空漫遊》與登月片段有不少相似之處,甚至有相似的場景及用童顏剪接技術。

Ming仔提及的穿越范艾倫輻射帶,暗網仔列出片段指有女太空人透露根本沒有方法走出地球低軌道,換句話當年又如何到達所謂30萬公里遠的月球?而陰謀論者的終極說法,就是人類根本無法離開地球,根本上沒有太空。當年美蘇的太空競賽,其實是一場戲。至於為何要登月造假,就是要隱瞞人類根本離不開地球,甚至沒有地球,又或者地球是平的,科學是一個大話。

另外,暗網仔播出當時任美國總統尼克遜在登月直播中致電月球上的太空人的片段,能夠用有線電話打到上月球都頗為荒謬。最後,暗網仔就表示登月造假還有更多謎團,但在片段中自己和Ming仔只是淺談,同時讚Ming仔在片中整合了理性派的意見,並表示兩者都值得尊重,而自己亦很佩服和欣賞Ming仔。