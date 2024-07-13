《後宮甄嬛傳》妹妹玉嬈13年後變成小美人　樣靚又有演技獲封女神

畢雯珺、徐璐主演，LINE TV古裝愛情劇《珠玉在側》熱播中，戲裡二人不打不相識，互動笑料滿滿，身高187厘米高的畢雯珺在劇中挑戰女裝，扮成村婦英雄救美，沒想到竟險被山賊「桌咚」強吻，他在花絮中自曝扮女裝心得：「女裝只有零次和無數次，來吧，豁出去了！」徐璐看到他女裝扮相則狂憋笑，一度不敢直視對方，就怕拍戲過程笑場。



徐璐以《後宮甄嬛傳》中的甄嬛妹妹「玉嬈」一角打開知名度，當年年僅17歲的她，時隔13年搖身成女神，一路來更接演不少知名戲劇，獲獎無數，演技有目共睹。此次飾演古靈精怪的「生意精」角色，她笑說台詞比畢雯珺多很多，成天在旁邊「巴拉巴拉」，談及印象深刻戲碼，她透露煞科當天，正好要拍二人手牽手狂奔戲，但拍攝前她已發燒，最後連煞科宴也去不了，令她大嘆：

本來還說要跟大家喝酒，但我回去就癱在那，完全起不來。

徐璐以《後宮甄嬛傳》中的甄嬛妹妹「玉嬈」一角打開知名度。（IG@luluxu.xulu）

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《珠玉在側》講述畢雯珺、徐璐這對互看不順眼的主僕二人一路鬥智鬥勇、相愛相殺，到升級打怪的過程中擦出愛火。畢雯珺是樂華娛樂旗下男團「NEXT」主唱，曾參加選秀節目「偶像練習生」，日前他與徐璐開直播與粉絲互動，透露在劇中不只一次男扮女裝，充分發揮喜劇天賦，連徐璐都笑讚：「有看到你的可塑性」對他女裝扮相讚譽有加。

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