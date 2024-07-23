反黑英雄第22集劇情｜姚子羚得知張振朗身份　叫丘梓謙解決他...

《反黑英雄》第21集回顧：

曾文心與煒烈合作愉快，更答應代表煒烈親赴泰國與毒販頭子談生意，但其實煒烈另有謀算。吳展驊帶著失槍去找煒烈並要脅他給錢，最後煒烈開槍殺了吳展驊，更通知鍾志光來處理失槍。朱晨麗到煒烈的地方處理失槍及吳展驊，她見到煒烈的地方有同款午餐肉，所以打開來看，但沒有發現便離開。曾文心失蹤前曾致電丘梓謙，但因為丘梓謙在打拳賽，所以未有接聽。曾文心失蹤張振朗猜出是個圈套，為尋人分別向鍾志光、陳山聰及姚子羚求助，張振朗從曾文心的東西中找出罐頭午餐肉，於是帶著午餐肉找陳山聰。陳山聰根據張振朗的線報突擊搜查煒烈經營的食物銀行，本想藉此逼煒烈講出曾文心的下落，然而煒烈突然失蹤……丘梓謙心急如焚，要用自己的辦法拯救曾文心，那辦法竟然是……原來煒烈被丘梓謙、邵展鵬、黃浩霆及施焯日帶走，希望迫他講出曾文心的下落，張振朗最後真的找到曾文心，但已經太遲......傅嘉莉投身保險業後，將早前的演唱會票債項還清，張頴康懷疑其賺錢與男上司有關，夫妻陷入冷戰。

曾文心與煒烈合作愉快，更答應代表煒烈親赴泰國與毒販頭子談生意。(影片截圖)

煒烈開槍殺了吳展驊，更通知鍾志光來處理失槍。(影片截圖)

張振朗帶著午餐肉找陳山聰。(影片截圖)

煒烈突然失蹤，原來是被丘梓謙、邵展鵬、黃浩霆及施焯日帶走。(影片截圖)

張振朗最後真的找到曾文心，但已經太遲.。(影片截圖)

《反黑英雄》第22集劇情：

張振朗成功尋回曾文心，但曾文心已經陷入了昏迷，生命危在旦夕。張振朗表示在泰國的器官工廠尋回曾文心，而她身上多了兩條傷痕，經檢查後，身體內的兩顆腎都被割走了。

張振朗成功尋回曾文心，但曾文心已經陷入了昏迷。(影片截圖)

張振朗表示在泰國的器官工廠尋回曾文心，而她身上多了兩條傷痕，經檢查後，身體內的兩顆腎都被割走了。(影片截圖)

張振朗與姚子羚聊天，但姚子羚已經得知張振朗身份，所以直接讓他「放大假」，張振朗向鍾志光表示姚子羚開始懷疑他了。

張振朗與姚子羚聊天，但姚子羚已經得知張振朗身份。(影片截圖)

張振朗向鍾志光表示姚子羚開始懷疑他。(影片截圖)

丘梓謙想循黑市途徑救治曾文心，但需於短時間內籌集一大筆款項。姚子羚找到丘梓謙，並願意出高價要他解決一個人；從未殺過人的丘梓謙，看着照片中熟悉的臉，不禁猶疑，但為了曾文心，丘梓謙決定豁出去……

姚子羚找到丘梓謙，並願意出高價要他解決一個人。(影片截圖)

丘梓謙為了曾文心的一百萬款項，決定豁出去。(影片截圖)

張振朗得知林偉餐廳爆炸，於是質問姚子羚某兩件事情可與她有關，二人爭吵，姚子羚不禁反問張振朗憑甚麼身份來質問她。張振朗與姚子羚鬧翻，二人的關係亦降至冰點……

張振朗得知林偉餐廳爆炸，於是質問姚子羚某兩件事情可與她有關。(影片截圖)

張振朗與姚子羚鬧翻，二人的關係亦降至冰點。(影片截圖)

林偉餐廳爆炸，他當場死亡，倪嘉雯在醫院傷心痛哭，張馳豪前來安慰，張馳豪向她表示醫院門口有記者，讓她用衣服擋一擋。但倪嘉雯覺得他仍然介意林偉是黑社會身份，最後不歡而散。

倪嘉雯在醫院傷心痛哭，張馳豪前來安慰。(影片截圖)

倪嘉雯覺得他仍然介意林偉是黑社會身份，最後不歡而散。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

