視帝細10年嬌妻一拖三帶仔女加國放暑假　因一事向老公求救極掛念

現年53歲的陳豪與43歲老婆陳茵媺於2013年結婚,2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由宣布暫時淡出娛樂圈,主力做陳豪背後的女人照顧家庭。二人婚後育有三名小朋友,陳茵媺一直過住少奶奶的生活,專心相夫教子,陳豪就努力拍劇賺錢養家,辛勤工作,男主外女主內,一家五口十分幸福。每逢暑假,陳茵媺都會一拖三帶三名寶貝仔女四出去遊玩,今年也不例外。

陳豪陳茵媺好恩愛。(IG圖片)

陳茵媺與3名寶貝仔女。(IG圖片)

陳茵媺與仔女為陳豪慶生。(IG圖片)

於加拿大出生的陳茵媺,在今個暑假就獨力帶住三個仔女返老家加拿大。她亦有於IG曬出與仔女在當地遊樂園玩攤位遊戲的照片和視頻,分享他們的親子時光,可見他們玩得十分開心盡興。陳茵媺留言表示:「Love festival food and slushies after slushies under this ridiculous hot sun! Missing my sidekick @moses_chan_ (喜歡節慶食物和在這荒謬熾熱太陽下的雪泥!想念我的搭檔」。看來她在烈日當空下與仔女於戶外玩也相當辛苦,熱到快要溶化似的,即使買了沙冰和士多啤梨雪糕蛋糕消暑,但都吃不消,亦令獨自湊小朋友的她十分掛住老公。

陳茵媺帶3個小朋友返加拿大放暑假。(IG圖片)

