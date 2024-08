KEY@SHINee完成首個澳門個人騷　狂換多個造型兼大曬中文冧粉絲

韓國男團SHINee成員KEY,日前(28日)於「澳門百老匯™」 完成《2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in MACAU》個人演唱會,此次是他出道16年以來,首度將個人演唱會帶到澳門,KEY本人也表示覺得非常榮幸!為了回饋期待以久的粉絲們,KEY把舞台設計成自動販賣機,換上多套華麗又帥氣的造型,當然少不了以賣力的歌舞演出,更少見地以現場樂隊進行演奏,製作十分認真。

作為團內最有「Fashion Sense」的成員,KEY的穿衣風格向來大膽且時尚!在演唱會當日,KEY以一身粉色連帽衫配上寶藍色外套、非常破格的撞色配搭登場,然後一連帶來了五首歌曲,包括:《Good & Great》、《Saturday Night》、《I Wanna Be》、《Easy To Love》、《미워 (The Duty of Love)》,用最強烈的造型及歌舞為粉絲送上見面禮,展現了16年大前輩的超強舞台實力!KEY表示:「我很少在一開場就穿這麼明亮的顏色登場,希望大家看到我湛新的一面!」其後KEY更換上了三套風格不同的造型,包括俏皮的賽車手造型、性感又魅惑的紅黑忍者造型、以及閃片外套配搭皮褲的造型,各個形象都突顯出KEY不同的一面,把KEY的時尚感完美展現。

KEY以多個不同造型示人,還大曬中文,誠意十足。

為了和澳門的粉絲們拉近距離,KEY這次準備了很多中文的台詞與粉絲們互動,雖然害羞表示自己很久沒說了,但還是努力的發每一顆音,賣力又認真的模樣,真誠又可愛,讓粉絲們也不禁幫他一起發音!KEY表示:「歡迎大家來到我第一次的澳門演唱會,請大家多多指教,我好激動啊!」,努力說完後立即問現場粉絲自己說得好嗎?粉絲們紛紛大讚:「說得非常好!」!受到粉絲鼓勵的KEY立即將畢生的中文呈現,一連說出了多個中文單字,更表示自己永遠不會忘記「同學」這個單字,因為太多「同學」了,然後搞笑的指著自己說是「金同學」,還有自己的隊友「崔同學」、「李同學」,有趣的互動打破語言障礙,讓現場的歡笑聲不斷,粉絲們都看得非常投入!

勁歌熱舞唔少得。

為了讓粉絲們見足120分鐘,KEY即使換耳機也沒有回到後台,而是選擇站在舞台上和粉絲們一邊聊天,一邊更換。KEY表示:「我在演唱會前一天凌晨才到澳門,所以還沒有機會在澳門觀光,不過很感謝的是,收到了大家的美食應援,即使不外出也能吃到澳門的美食,真的很好吃,太感謝大家了!雖然完了演唱會之後我就要立即走了,但是能夠站到這個舞台我已經感到很幸福!」。對於粉絲們的應援,KEY也非常真誠的逐個回應,表示自己都有收到,雙向的愛令現場氣氛非常溫馨,在一遍遍的「我愛你」、「I Love You」中完美落幕,留下了充滿愛的回憶!