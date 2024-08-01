KEY@SHINee完成首個澳門個人騷　狂換多個造型兼大曬中文冧粉絲

韓國男團SHINee成員KEY，日前（28日）於「澳門百老匯™」 完成《2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in MACAU》個人演唱會，此次是他出道16年以來，首度將個人演唱會帶到澳門，KEY本人也表示覺得非常榮幸！為了回饋期待以久的粉絲們，KEY把舞台設計成自動販賣機，換上多套華麗又帥氣的造型，當然少不了以賣力的歌舞演出，更少見地以現場樂隊進行演奏，製作十分認真。

韓國男團SHINee成員KEY，日前（28日）於「澳門百老匯™」 完成《2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in MACAU》個人演唱會

作為團內最有「Fashion Sense」的成員，KEY的穿衣風格向來大膽且時尚！在演唱會當日，KEY以一身粉色連帽衫配上寶藍色外套、非常破格的撞色配搭登場，然後一連帶來了五首歌曲，包括：《Good & Great》、《Saturday Night》、《I Wanna Be》、《Easy To Love》、《미워 (The Duty of Love)》，用最強烈的造型及歌舞為粉絲送上見面禮，展現了16年大前輩的超強舞台實力！KEY表示：「我很少在一開場就穿這麼明亮的顏色登場，希望大家看到我湛新的一面！」其後KEY更換上了三套風格不同的造型，包括俏皮的賽車手造型、性感又魅惑的紅黑忍者造型、以及閃片外套配搭皮褲的造型，各個形象都突顯出KEY不同的一面，把KEY的時尚感完美展現。

KEY以多個不同造型示人，還大曬中文，誠意十足。

為了和澳門的粉絲們拉近距離，KEY這次準備了很多中文的台詞與粉絲們互動，雖然害羞表示自己很久沒說了，但還是努力的發每一顆音，賣力又認真的模樣，真誠又可愛，讓粉絲們也不禁幫他一起發音！KEY表示：「歡迎大家來到我第一次的澳門演唱會，請大家多多指教，我好激動啊！」，努力說完後立即問現場粉絲自己說得好嗎？粉絲們紛紛大讚：「說得非常好！」！受到粉絲鼓勵的KEY立即將畢生的中文呈現，一連說出了多個中文單字，更表示自己永遠不會忘記「同學」這個單字，因為太多「同學」了，然後搞笑的指著自己說是「金同學」，還有自己的隊友「崔同學」、「李同學」，有趣的互動打破語言障礙，讓現場的歡笑聲不斷，粉絲們都看得非常投入！

勁歌熱舞唔少得。

為了讓粉絲們見足120分鐘，KEY即使換耳機也沒有回到後台，而是選擇站在舞台上和粉絲們一邊聊天，一邊更換。KEY表示：「我在演唱會前一天凌晨才到澳門，所以還沒有機會在澳門觀光，不過很感謝的是，收到了大家的美食應援，即使不外出也能吃到澳門的美食，真的很好吃，太感謝大家了！雖然完了演唱會之後我就要立即走了，但是能夠站到這個舞台我已經感到很幸福！」。對於粉絲們的應援，KEY也非常真誠的逐個回應，表示自己都有收到，雙向的愛令現場氣氛非常溫馨，在一遍遍的「我愛你」、「I Love You」中完美落幕，留下了充滿愛的回憶！