偶像始祖神隱美國33年忽然爆死訊 圈中好友楊耀東揭「真實情況」
撰文：中天新聞網
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一代巨星劉文正自1991年移居美國後至今神隱33年，去年一度傳出死訊，後被證實為烏龍一場，而旅美多年曾和劉文正住在鄰近社區的歌手楊耀東，最近曝光劉的現況，表示「目前都很好，沒問題。」
楊耀東6日於「民歌50高峰會」記者會中談到好友劉文正，透露他目前都很好，沒有問題，證實劉文正真的還活著。而去年劉文正被經紀人傳出烏龍死訊，當時楊耀東就有發聲：
請大家給文正一個他想要的自由空間好好生活，這才是愛護他最好的方式。
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劉文正被譽為華語歌壇「偶像始祖」，自1991年正式移居美國，至此全面隱退，去年他的前經紀人夏玉順稱他因心肌梗塞病逝美國，後來被其他親友證實為烏龍一場，如今傳出現況很好，也讓粉絲卸下心中的大石頭。
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