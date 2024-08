丁子朗分享短片露肉睇到網民嘩嘩聲　仲有啲更激嘅相私藏咗？

TVB力捧小生丁子朗(丁丁)早前為一個內衣品牌拍攝廣告硬照,他在社交平台分享了數張「肉照」,就已經令到不少網民「流晒口水」。因為丁丁曬了一部分的「朱古力腹肌」,當時已經吸引到好友麥美恩留言:「姐姐開心。」

昨日(15日)丁丁再在社交平台分享幕後短片,他寫下:「ok, that’s the behind the scenes.」原來短片比硬照「更激」!除了他在社交平台分享的硬照外,丁丁還在片中脫去上衣,露出一排朱古力腹肌及結實的胸肌。拍攝過程中丁丁更需要大量扭動身體及調整姿勢,看見都覺得辛苦,但丁丁就表示自己樂在其中。

今次除了麥美恩留言表示「I’m hungry」外,亦有最近一起拍劇的拍檔龔嘉欣留言:「Cool !! 仲有睇到嘩嘩聲嗰幾張相呢?好快D拎出嚟!」難道還有一些更刺激的照片丁丁還未公開?龔嘉欣已經先睹為快?

不少網民看完這段短片後都表示「嘩嘩聲」,亦有網民嫌丁丁露得太少:「有除衫又唔放上嚟」、「更多pls 想睇你」。未知丁丁什麼時候才肯把裸上身照片公開,讓粉絲一飽眼福?

其實丁丁不是第一次曬肌肉,他於參選《2016年度香港先生選舉》時已經公開過泳褲look,加上丁丁一直對身材都有要求,更經常到健身室做運動保持體態,亦會在社交平台分享曬肌照。

