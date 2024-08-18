何太鬧完何伯出瞓街再直播唔准老公出鏡　何伯淪為斟茶遞水地位降

月前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，何伯與太太新婚不久後5名仔女亦因此而與他反目，何伯與「新何太」更指細女將他的450萬養老金全數提走。兩人連月來備受網民熱烈討論，甚至成為了網絡紅人。何伯被網民批評咸濕老懵懂，何太又被狠批貪錢，但兩人亦無懼大家的負評，更不止一次開直播與網民互動兼大曬恩愛。不過近期何太卻多次在直播鬧爆何伯，把她一手打造的賢妻徹底撕破。

何太鬧何伯死蠢。（影片截圖）

何太不滿何伯向網民透露行蹤。（影片截圖）

何太與何伯今日（16日）下午夫妻檔一起開直播，時間長達1小時55分鐘。（影片截圖）

前日何太直播時就激動鬧何伯竟然向網民透露自己的行蹤，並揚言：「你再咁樣同我出街瞓，我忍受唔到你」、「你係3歲呀！你就嚟80歲啦，都係咁死蠢。你以前點搵食，你係食屎㗎！」罵得相當凶狠。何太鬧爆何伯之後，翌日即昨日如常直播，不過今次就直接不准何伯出鏡，只有何太一個人直播，何伯淪為斟茶遞水。昨日直播中，何伯全程沒有露過面，時長2小時2分鐘的直播，他都無得出鏡。

直到何太播到差不多要下播時，何伯的手才有機會出鏡，他把一杯水遞給何太，待何太喝完便把水杯收走。何太又表示會親手去報警舉報黑粉的惡行：「我希望你哋得到法律既制裁，每一次都係，每一次我知道你哋搞咗邊啲粉絲，我就去做嘢去報警，因為我手上有好多你哋啲罪證。」

何伯為何太遞水。(youtube截圖)

何伯為何太遞水。(youtube截圖)