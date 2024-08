崔碧珈突出Po向女演員追債　斥對方大話精：還錢，否則告到底！

崔碧珈(Anita)近年將事業重心由香港轉至外地,不但做幕前演出,亦出任電影監製,其主理作品《FOLLIA》更帶她去到康城影展,相信一定吸金不少,而今年初她亦參與新加坡電影《小販之王》,在星馬兩地頻頻跑宣傳。

性感女神崔碧珈近年在海外發展居多,亦開托了歐洲等地的市場。(IG@anitachui)

崔碧珈早前因監製和主演的電影《FOLLIA》去康城行紅地毯。(IG@anitachui)

電影《小販之王》在星馬上映,主題曲都由崔碧珈所唱,更包辦曲詞。(IG@anitachui)

而昨日(19日)她突然在社交平台向女演員追債,標註了對方,並大大隻字寫住「免債還錢」!雖然寫「免債」,但相信是筆誤,崔碧珈的真正意思應該是指對方「欠債」,因「免」和「欠」筆劃類近,可能輸入時選錯字。

崔碧珈突然發文向童繽毓追債,雖然把「欠債」寫成相反意思的「免債」,但都理解到。(IG@anitachui)

她的「債仔」是過往曾來港發展的馬來西亞演員童繽毓(前名:童冰玉),兩人過往曾在《辣警霸王花》合作。崔碧珈再貼出二人對話,她連續兩次指童繽毓是「BIG LIAR(大話精)」,表示要公審她,童叫她不要挑戰友誼,崔碧珈再說:「You deceive my money, hk people money.(你欺騙了我的錢,香港人的錢。)」對方則用英文回覆,指崔碧珈講過她錄低了二人的對話,叫她回去聽聽自己剛說過什麼,崔碧珈再回答:「Unelss you pay me back by my money or I will sue you till the end.(除非你把錢還我,否則我一定告到底)」但對方竟冷冷回應:「And have a good rest」叫她早抖。

崔碧珈貼出與童繽毓的對話,指她騙香港人的錢,若她不還錢的話就會追究到底。(IG@anitachui)

崔碧珈於童繽毓(前名:童冰玉,右二)曾在《辣警霸王花》合作。(電影海報)

童繽毓事後亦未有轉貼崔碧珈的限時動態,《香港01》曾向崔碧珈了解,她表示:「Hello,謝謝關心,因為交咗畀律師處理,所以不能透露太多」但當問到對方是工作上或私人上與她有錢銀糾紛,她就指是工作上。崔碧珈表示,二人於14年認識,早前再有合作,但因為作品未出街故不便透露詳情。

《辣警霸王花》內地版海報,兩人在中間位置,崔碧珈透露後來有再合作,但不便公布詳情。(海報)

童繽毓過往曾參與港產片《爆3俏嬌娃》、《辣警霸王花》,當年來港發展時有傳媒封她為「馬來木瓜」。她其後榮升製片人,除創辦了「盟威影視文化」,正籌備明年初上映、由張繼聰、吳肇軒、朱咪咪、吳岱融等演出的賀歲片《做個有錢人》,她早前亦與袁詠儀在未上映的《OMG!阿媽有喜》中合作,另外還有港產片《槍口下》及《我也是》。從社交平台所見,她與不少香港演員都不時交流,上月初與張文傑、苗僑偉、陳家樂、李璨琛、林家熙、李凱賢等合作,昨晚亦與莊鍶敏飯聚。

童繽毓(右二)製作明年上映的賀歲片《做個有錢人》。(IG@tongbingyu)

童繽毓早前與多位香港藝人飯局,應是有電影上合作。(IG@tongbingyu)

(IG@tongbingyu)

童繽毓早前與袁詠儀合作。(IG@tongbingyu)