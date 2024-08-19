崔碧珈突出Po向女演員追債　斥對方大話精：還錢，否則告到底！

崔碧珈（Anita）近年將事業重心由香港轉至外地，不但做幕前演出，亦出任電影監製，其主理作品《FOLLIA》更帶她去到康城影展，相信一定吸金不少，而今年初她亦參與新加坡電影《小販之王》，在星馬兩地頻頻跑宣傳。

性感女神崔碧珈近年在海外發展居多，亦開托了歐洲等地的市場。（IG@anitachui）

崔碧珈早前因監製和主演的電影《FOLLIA》去康城行紅地毯。（IG@anitachui）

電影《小販之王》在星馬上映，主題曲都由崔碧珈所唱，更包辦曲詞。（IG@anitachui）

而昨日（19日）她突然在社交平台向女演員追債，標註了對方，並大大隻字寫住「免債還錢」！雖然寫「免債」，但相信是筆誤，崔碧珈的真正意思應該是指對方「欠債」，因「免」和「欠」筆劃類近，可能輸入時選錯字。

崔碧珈突然發文向童繽毓追債，雖然把「欠債」寫成相反意思的「免債」，但都理解到。（IG@anitachui）

她的「債仔」是過往曾來港發展的馬來西亞演員童繽毓（前名：童冰玉），兩人過往曾在《辣警霸王花》合作。崔碧珈再貼出二人對話，她連續兩次指童繽毓是「BIG LIAR（大話精）」，表示要公審她，童叫她不要挑戰友誼，崔碧珈再說：「You deceive my money, hk people money.（你欺騙了我的錢，香港人的錢。）」對方則用英文回覆，指崔碧珈講過她錄低了二人的對話，叫她回去聽聽自己剛說過什麼，崔碧珈再回答：「Unelss you pay me back by my money or I will sue you till the end.（除非你把錢還我，否則我一定告到底）」但對方竟冷冷回應：「And have a good rest」叫她早抖。

崔碧珈貼出與童繽毓的對話，指她騙香港人的錢，若她不還錢的話就會追究到底。（IG@anitachui）

崔碧珈於童繽毓（前名：童冰玉，右二）曾在《辣警霸王花》合作。（電影海報）

童繽毓事後亦未有轉貼崔碧珈的限時動態，《香港01》曾向崔碧珈了解，她表示：「Hello，謝謝關心，因為交咗畀律師處理，所以不能透露太多」但當問到對方是工作上或私人上與她有錢銀糾紛，她就指是工作上。崔碧珈表示，二人於14年認識，早前再有合作，但因為作品未出街故不便透露詳情。

《辣警霸王花》內地版海報，兩人在中間位置，崔碧珈透露後來有再合作，但不便公布詳情。（海報）

童繽毓過往曾參與港產片《爆3俏嬌娃》、《辣警霸王花》，當年來港發展時有傳媒封她為「馬來木瓜」。她其後榮升製片人，除創辦了「盟威影視文化」，正籌備明年初上映、由張繼聰、吳肇軒、朱咪咪、吳岱融等演出的賀歲片《做個有錢人》，她早前亦與袁詠儀在未上映的《OMG!阿媽有喜》中合作，另外還有港產片《槍口下》及《我也是》。從社交平台所見，她與不少香港演員都不時交流，上月初與張文傑、苗僑偉、陳家樂、李璨琛、林家熙、李凱賢等合作，昨晚亦與莊鍶敏飯聚。

童繽毓（右二）製作明年上映的賀歲片《做個有錢人》。（IG@tongbingyu）

童繽毓早前與多位香港藝人飯局，應是有電影上合作。（IG@tongbingyu）

（IG@tongbingyu）

童繽毓早前與袁詠儀合作。（IG@tongbingyu）