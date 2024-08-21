「粗口港姐」曬噴血比堅尼蠱惑設計極狂野　驕人上圍震撼網民眼球

現年26歲的梁允瑜（Chole）2021年參加香港小姐時，因流出講粗口的舊片段兼被指欺凌同學，被封為「粗口港姐」。梁允瑜落選後簽約TVB，幕前作品不多，只在不同劇集中飾演配角，但梁允瑜亦非常積極更新社交平台，日前就在IG分享性感比堅尼及吊帶睡衣靚相。

梁允瑜2021年參加香港小姐時，因流出講粗口的舊片段兼被指欺凌同學，被封為「粗口港姐」。（IG圖片）

梁允瑜一向都喜歡在IG大曬性感照。（IG圖片）

身材高挑的梁允瑜四肢纖瘦，擁有驕人上圍及長腿。梁允瑜一向都喜歡在社交平台分享性感照，日前就在IG分享去瑞士旅行的靚相，更連出兩個性感Post，她先寫道：「GRWM perfect swimming pool to fall in love with. Latergram的我，瑞士的照片還未處理，這間在瑞士luzern的酒店太美了，今次已經是我第二次去，因為景色真的太治癒，去一次讚嘆一次。」

梁允瑜身材高挑，擁有驕人上圍及長腿。（IG圖片）

梁允瑜化好妝後便換上黑色性感比堅尼。（IG圖片）

片中可見梁允瑜穿上白色絲質吊帶睡衣，化好妝後便換上黑色性感比堅尼，特別剪裁極之狂野。另外，梁允瑜再曬噴血比堅尼照，站在泳池中擺出完美S型甫士，動作撩人，更分享浸浴段片。有大批網民都忍不住留言大讚梁允瑜性感：「Chloe好靚女，好性感、好享受」、「Chole 好靚好型and sexy」、「美人美景」、「身材好正」、「堪稱完美身形」。

甜美又火辣。（IG圖片）

好性感！（IG圖片）

曬好身材！（IG圖片）

長腿！（IG圖片）