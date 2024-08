「粗口港姐」曬噴血比堅尼蠱惑設計極狂野　驕人上圍震撼網民眼球

現年26歲的梁允瑜(Chole)2021年參加香港小姐時,因流出講粗口的舊片段兼被指欺凌同學,被封為「粗口港姐」。梁允瑜落選後簽約TVB,幕前作品不多,只在不同劇集中飾演配角,但梁允瑜亦非常積極更新社交平台,日前就在IG分享性感比堅尼及吊帶睡衣靚相。

梁允瑜2021年參加香港小姐時,因流出講粗口的舊片段兼被指欺凌同學,被封為「粗口港姐」。(IG圖片)

梁允瑜一向都喜歡在IG大曬性感照。(IG圖片)

身材高挑的梁允瑜四肢纖瘦,擁有驕人上圍及長腿。梁允瑜一向都喜歡在社交平台分享性感照,日前就在IG分享去瑞士旅行的靚相,更連出兩個性感Post,她先寫道:「GRWM perfect swimming pool to fall in love with. Latergram的我,瑞士的照片還未處理,這間在瑞士luzern的酒店太美了,今次已經是我第二次去,因為景色真的太治癒,去一次讚嘆一次。」

梁允瑜身材高挑,擁有驕人上圍及長腿。(IG圖片)

梁允瑜化好妝後便換上黑色性感比堅尼。(IG圖片)

片中可見梁允瑜穿上白色絲質吊帶睡衣,化好妝後便換上黑色性感比堅尼,特別剪裁極之狂野。另外,梁允瑜再曬噴血比堅尼照,站在泳池中擺出完美S型甫士,動作撩人,更分享浸浴段片。有大批網民都忍不住留言大讚梁允瑜性感:「Chloe好靚女,好性感、好享受」、「Chole 好靚好型and sexy」、「美人美景」、「身材好正」、「堪稱完美身形」。

甜美又火辣。(IG圖片)

好性感!(IG圖片)

曬好身材!(IG圖片)

長腿!(IG圖片)