TWS首次澳門SHOWCASE最想食葡撻　唱《超喜歡你》向粉絲傳愛意

韓國人氣男團TWS於日前(8月25日)在舉行澳門第二張迷你專輯《SUMMER BEAT!》 線下簽名會跟SHOWCASE,成員們在SHOWCASE中除了演唱歌曲外,也進行了多種互動遊戲於問答,跟42 (TWS 官方粉絲名稱) 度過了一段歡樂幸福的時光。

韓國人氣男團TWS於日前(8月25日)在舉行澳門第二張迷你專輯《SUMMER BEAT!》 線下簽名會跟SHOWCASE。(大會提供)

TWS先以第二張迷你專輯收錄曲 《Double Take》為這次SHOWCASE揭開序幕。演唱後,成員們逐一以中文自我介紹,而為了讓42更了解TWS組合及成員本身還有這張專輯,SHOWCASE中還準備了特別的問答環節。提及這次活動的舉辦地時,成員們表示是第一次來澳門,當公佈了他們要去澳門的消息時,很多42也在Weverse為他們推薦澳門的美食及景點,最想吃的就是澳門的經典食物「葡撻」。

TWS首次澳門SHOWCASE,成員們最想食葡撻。(大會提供)

成員們為了向42表示心意,事前跟成員HANJIN學習了中文,也輪流擺出不一樣的愛心動作,令在場粉絲都大呼可愛。成員SHINYU介紹了這次迷你專輯《SUMMER BEAT!》講述的是心動初遇的故事,是一個非常能夠表達他們清涼風格的專輯。當中也談到了他們在拍攝MV 《hey! hey!》及《If I'm S, Can You Be My N?》的幕後花絮,令在場粉絲了解更多他們幕後的一面。問答環節完結後為42帶來這次迷你專輯主打歌《If I'm S, Can You Be My N?》舞台,將氣氛推到更熱烈。

TWS六子。(大會提供)

隨後就是遊戲環節,成員們分成“TWS”隊跟“520”隊兩組玩遊戲,輸掉的組需要接受現場challenge懲罰。第一個遊戲是在指定時間內在成員背上接力畫畫,最後一位成員通過觸感來猜出是什麼,這個遊戲除了看到成員們的畫功也看到他們的想象力,520隊最後以1分之差勝出第一個回合。而另一個遊戲就是用中文讀音猜TWS的歌曲,這個遊戲由TWS隊全部猜中,使TWS隊及520隊在遊戲環節以1對1打成平手,兩組遊戲結束後隨即也在台上challenge了JYP的《Honey》、SEVENTEEN的《Rock with you》,現場42大飽眼福。成員們更為42準備了一份特別的告白禮物,演唱了一段組合飛輪海的經典曲目《超喜歡你》向42表達他們的愛意,在場42也向TWS高呼“超喜歡你”。

TWS演唱了一段組合飛輪海的經典曲目《超喜歡你》向42表達他們的愛意。(大會提供)

SHOWCASE臨近尾聲時,TWS成員們逐一說出這次活動感想,也跟在場的42拍大合照留下紀念,並送上今日最後的表演歌曲《hey! hey!》為這次SHOWCASE畫上完美句號,現場應援聲熱烈。更值得一提的是,成員們親自錄製活動退場引導,42們心情久久不能平復,高呼安可,可見TWS強烈的感染力和親和力。