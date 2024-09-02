一代男神屢傳婚變　拍真人騷竟無預警被退賽：不應該先商量一下嗎

中國大陸「沉浸式闖關」真人秀《十天之後回到現實》邀請各行各業嘉賓在城市內的封閉區域內生活探索，度過十天，但每天需通過一個關卡才能繼續生存，持續到最後者為最終贏家，但開播至今竟有3藝人在同一期退賽，其中吳奇隆分享Vlog時突爆根本是「被」退賽！



《十天之後回到現實》在同一期3藝人退賽，節目官博近日公開片段，節目中沈月、李雪琴表示因「檔期不合」退出，吳奇隆透露「醫囑要他儘量不動，可能無法參與比賽」，但未說出退賽，而官博文字則寫下吳奇隆因健康原因放棄比賽。

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不過隨後在吳奇隆分享的vlog中，他透露雖然腳傷但探索不能停，公開騎車、打球畫面，接著到第六天，突然爆出「被」通知、「被」退賽，坦言當時「一臉懵逼」，直言：「這不應該先跟我商量一下嗎？直接讓我6天回到現實了。」暗示為非自願退賽。而節目組目前尚未對此有所回應。



影片曝光後引起網友熱議，表示看李雪琴似乎被孤立，吳奇隆還是「被通知退賽」，直呼「太離譜」、「這節目讓人很無語」。

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