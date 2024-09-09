法證先鋒6第20集劇情｜連續數宗意外身亡 唔通又關馮皓揚事？
撰文：胡凱欣
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法證先鋒6第二十集劇情：
日本警方抓到曾綁架王敏奕好友山口結子的犯人，在其家中發現一具女屍，黃宗澤立即與吳業坤前去查看，幸好最後得知該女屍並不是王敏奕。
關楚耀與前妻安依霖（鄺潔楹飾）關係惡劣，蔡潔因為被鄺潔楹誤會為第三者，於是繼續「恐嚇」她離開關楚耀。蔡潔被袁偉豪及黃宗澤問對關楚耀有沒有意思，蔡潔向二人表示一開始有想過，之後發現二人應該維持朋友關係，所以避見關楚耀。
武術指導梁忠泰（黃煒溏飾）在屋頂綵排時，不慎墮樓身亡。袁偉豪、黃宗澤等展開調查，眾人發現他死前與人結了不少怨及有人曾上過天台，懷疑他的死因不簡單。阮嘉敏翻查資料，覺得他的死因有機會與一個手機應用程式有關。
原來馮皓揚設計了一個詛咒人的應用程式，詛咒名單中已有四人死去。黃煒溏亦是其一，眾人的死狀與應用程式中詛咒吻合，就像「死亡筆記」一樣。
馮皓揚認為絕非巧合，託黃宗澤找出幕後黑手，他更不理合作夥伴愛麗絲（陳曉彤飾）反對，堅持關閉程式，馮皓揚想把收到的錢都捐出去做善事。但陳曉彤最關心的其實是程式裡能賺到不少的錢，她亦不認同應用程式能殺人，覺得只是玩笑。
黃宗澤等人發現證物上有其他的證據，事件指向企圖謀殺，而並非意外。袁偉豪等人著手調查程式中其他被「詛咒」的死亡事件。
法證先鋒6故事大鋼：
法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。
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