法證先鋒6第21集劇情｜馮皓揚執意關財路 差點成連環兇手下一位
撰文：胡凱欣
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法證先鋒6第二十一集劇情：
馮皓揚與合作夥伴愛麗斯相約見面，馮皓揚應約後，竟有人出現想殺馮皓揚，幸好袁偉豪帶隊出現，救回馮皓揚。黃宗澤向袁偉豪等提供線索，提到馮皓揚之前與愛麗斯（方紹聰）溝通，發現對方會用一些特別術語。
阮嘉敏翻看幾宗意外事故現場的監控錄像，亦有發現兇手應該是方紹聰，因為除了他會術語外，他更多次出現出兇案現場，方紹聰更與法證搜集到兇手的資料吻合。袁偉豪等鎖定目標人物帶隊繼續去捉殺馮皓揚的兇手方紹聰，結果，李善恒被方紹聰撞到重傷，最後方紹聰難逃法網。
方紹聰被捕後，馮皓揚需要做證人作供，但他想先與方紹聰見面，方紹聰覺得馮皓揚阻礙他「發達」。馮皓揚「識英雄重英雄」，把方紹聰當作是朋友，最後方紹聰亦肯把所有的事發經過告之馮皓揚。
關楚耀往找蔡潔解釋，指其前妻鄺潔楹有精神病，自己亦被她刺傷，他還向蔡潔表白心意，蔡潔卻沒正面回應他。關楚耀繼續纏繞蔡潔，蔡潔去找鄺潔楹，但發現情況好像與關楚耀所說的又不同。
鄭衍峰往找蔣祖曼要求復合，稱已提出與家人斷絕關係，蔣祖曼卻堅拒復合。雖然鄭衍峰一直糾纏，但蔣祖曼都狠心不理會他，鄭衍峰一直打電話給蔣祖曼，希望她可以收留自己，因為自己身上什麼都沒有。後來，袁偉豪等接報，發現鄭衍峰陳屍蔣祖曼的車內，而蔣祖曼亦失了蹤。
法證先鋒6故事大鋼：
法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。
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