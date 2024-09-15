抗癌吳文忻盼外界當她普通人免過份憐憫「別令我以為明天就會死」

1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹），日前自揭兩年前患乳癌，今年復發，癌細胞更擴散至淋巴，近日她開始接受化療，在社交平台撰寫抗癌日記，並公開剃頭後模樣，態度非常積極。

吳文忻早前宣布乳癌復發。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻對抗癌態度樂觀積極，日前更公開剃頭後模樣。（IG@nat_ng_nat）

雖然身受癌魔影響，不過吳忻熹見身體恢復力量，就有與朋友見面，並包著頭巾出海。她希望大家不要以憐憫的目光去看她，表示：「請對我像普通人一樣看待吧！不需要用太憐憫的眼神和語句來問候我啦！Sometimes too much dramatical empathy made me feel like I’m going to die tmr 🤣😅😅n I feel quite weird n uncomfortable！ In fact, I don’t feel I’m like a patient at all🤭! So just giving me “add oil” to show support is fine! 🙏 Thank you! 🙏🥰😍😘😘（有時候太戲劇性的同情心，令我覺得好像我明天便要死似的，而且幾奇怪和不舒服。事實，我根本不覺得自己是病人呢，只跟我說聲加油去支持我就可以了，謝謝！）」

吳文忻近日與好友出海，精神不俗。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻希望大家當她普通人對待。（IG@nat_ng_nat）

有時過份憐憫，反而令她覺得，大家搞得好像她明天便會死似的。（IG@nat_ng_nat）