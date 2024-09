抗癌吳文忻盼外界當她普通人免過份憐憫「別令我以為明天就會死」

1998年港姐季軍吳文忻(現名吳忻熹),日前自揭兩年前患乳癌,今年復發,癌細胞更擴散至淋巴,近日她開始接受化療,在社交平台撰寫抗癌日記,並公開剃頭後模樣,態度非常積極。

吳文忻早前宣布乳癌復發。(IG@nat_ng_nat)

吳文忻對抗癌態度樂觀積極,日前更公開剃頭後模樣。(IG@nat_ng_nat)

雖然身受癌魔影響,不過吳忻熹見身體恢復力量,就有與朋友見面,並包著頭巾出海。她希望大家不要以憐憫的目光去看她,表示:「請對我像普通人一樣看待吧!不需要用太憐憫的眼神和語句來問候我啦!Sometimes too much dramatical empathy made me feel like I’m going to die tmr 🤣😅😅n I feel quite weird n uncomfortable! In fact, I don’t feel I’m like a patient at all🤭! So just giving me “add oil” to show support is fine! 🙏 Thank you! 🙏🥰😍😘😘(有時候太戲劇性的同情心,令我覺得好像我明天便要死似的,而且幾奇怪和不舒服。事實,我根本不覺得自己是病人呢,只跟我說聲加油去支持我就可以了,謝謝!)」

吳文忻近日與好友出海,精神不俗。(IG@nat_ng_nat)

吳文忻希望大家當她普通人對待。(IG@nat_ng_nat)

有時過份憐憫,反而令她覺得,大家搞得好像她明天便會死似的。(IG@nat_ng_nat)