學霸港姐亞軍宣布英國牛津碩士畢業　曾爆不和人緣差卸任後即離巢

2022年港姐亞軍許子萱(Cecca)是非多多,先是傳與同屆港姐鬧不和,之後在決賽當晚得知屈居亞軍一刻當場黑面,又被指多次缺席港姐活動,更傳她不堪壓力而與TVB提前解約,事後許子萱澄清是不實傳聞,而她去年卸任後即宣布正式離開TVB,並遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程。日前許子萱在IG曬出多張靚相,宣布順利畢業!相中所見,身穿白色恤衫襯黑色短裙的許子萱手持四方帽,與一班同學合照,港姐亞軍出身的她大騷長腿,在人群中依然亮眼!

許子萱寫道:「牛津畢業周,博物館應屆畢業生相聚之夜,在出產最多英國首相的Balliol 學院出席傳統晚宴,擔任辯手參加最後一場的牛津辯論。我一直問自己,想從MBA中獲得什麼,學到什麼,但至今都沒有單一的答案。與來自63個國家同學思維的碰撞,拓展的視野,對於人生的感悟都無法言喻。離別,是世界上第二浪漫的事,因為我們從此離別之後,每一次相遇都是重逢,而重逢是世界上第一浪漫的事。And now onto the next chapter💙📝」

許子萱畢業於美國密芝根大學(University of Michigan)安娜堡商學院,主修金融和戰略管理,畢業後曾在紐約美國銀行擔任投行分析師,又獲牛津及劍橋大學同時取錄讀MBA課程。2022年許子萱參選港姐並獲得亞軍,但決賽當晚宣布賽果時,許子萱被鏡頭捕捉到當場黑面,其後她又被指多次TVB公開活動,沒有屢行港姐職責,當時有傳她因不堪壓力而有意提前解約,但其後她澄清因要到內地與之前任職的金融公司交接項目,才會缺席活動。而私底下許子萱亦多次出席港姐聚會,因而被指是「孤獨精」。直至去年9月許子萱宣布到英國牛津大學賽德商學院攻讀工商管理系碩士課程,繼續完成學業!

