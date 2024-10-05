學霸港姐亞軍宣布英國牛津碩士畢業　曾爆不和人緣差卸任後即離巢

2022年港姐亞軍許子萱（Cecca）是非多多，先是傳與同屆港姐鬧不和，之後在決賽當晚得知屈居亞軍一刻當場黑面，又被指多次缺席港姐活動，更傳她不堪壓力而與TVB提前解約，事後許子萱澄清是不實傳聞，而她去年卸任後即宣布正式離開TVB，並遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程。日前許子萱在IG曬出多張靚相，宣布順利畢業！相中所見，身穿白色恤衫襯黑色短裙的許子萱手持四方帽，與一班同學合照，港姐亞軍出身的她大騷長腿，在人群中依然亮眼！

2022年港姐亞軍許子萱（Cecca）。（IG@ceccamangoqueen0214）

曾傳與同屆港姐鬧不和。（IG@ceccamangoqueen0214）

又被指多次缺席港姐活動。（IG@ceccamangoqueen0214）

遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程。（IG@ceccamangoqueen0214）

日前許子萱在IG曬出多張靚相，宣布順利畢業！（IG@ceccamangoqueen0214）

與一班同學合照。（IG@ceccamangoqueen0214）

許子萱寫道：「牛津畢業周，博物館應屆畢業生相聚之夜，在出產最多英國首相的Balliol 學院出席傳統晚宴，擔任辯手參加最後一場的牛津辯論。我一直問自己，想從MBA中獲得什麼，學到什麼，但至今都沒有單一的答案。與來自63個國家同學思維的碰撞，拓展的視野，對於人生的感悟都無法言喻。離別，是世界上第二浪漫的事，因為我們從此離別之後，每一次相遇都是重逢，而重逢是世界上第一浪漫的事。And now onto the next chapter💙📝」

依然亮眼！（IG@ceccamangoqueen0214）

學霸！（IG@ceccamangoqueen0214）

牛津大學。（IG@ceccamangoqueen0214）

許子萱畢業於美國密芝根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，畢業後曾在紐約美國銀行擔任投行分析師，又獲牛津及劍橋大學同時取錄讀MBA課程。2022年許子萱參選港姐並獲得亞軍，但決賽當晚宣布賽果時，許子萱被鏡頭捕捉到當場黑面，其後她又被指多次TVB公開活動，沒有屢行港姐職責，當時有傳她因不堪壓力而有意提前解約，但其後她澄清因要到內地與之前任職的金融公司交接項目，才會缺席活動。而私底下許子萱亦多次出席港姐聚會，因而被指是「孤獨精」。直至去年9月許子萱宣布到英國牛津大學賽德商學院攻讀工商管理系碩士課程，繼續完成學業！

2022年許子萱參選港姐並獲得亞軍。（電視截圖）

但決賽當晚宣布賽果時，許子萱被鏡頭捕捉到當場黑面。（電視截圖）

私底下許子萱亦多次出席港姐聚會，因而被指是「孤獨精」。（小紅書圖片）

去年卸任後即宣布正式離開TVB，並遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程。（IG@ceccamangoqueen0214）

勁！（IG@ceccamangoqueen0214）

長腿！（IG@ceccamangoqueen0214）

學霸港姐！（IG@ceccamangoqueen0214）