企業強人第20集劇情｜尹詩沛做商業間諜失敗　陳豪反叫出賣朱智賢

《企業強人》第20集劇情：

方弘（廖家爵飾）送貨時與土豪車主發生衝突，朱智賢要炒作事件，打算借事件打撃世代。譚俊彥與謝東閔去找土豪，希望他和解事件，但土豪認為是廖家爵先動手。譚俊彥被刁難後才令土豪答應和解，土豪希望廖家爵拍片向他道歉，但陳豪和龔嘉欣都認為錯不在廖家爵，拒絕道歉。

方弘（廖家爵飾）送貨時與土豪車主發生衝突。(影片截圖)

譚俊彥與謝東閔去找土豪，希望他和解事件。(影片截圖)

張曦雯暗中找彭懷安，向他表示遇到困難需要解決，彭懷安與張曦雯逼令土豪承認過錯，再把已解決困局的視頻傳給譚俊彥及龔嘉欣。自上次張曦雯感不舒服入院後，發現是之前的腫瘤復發，她自己一個人去接受化療。

張曦雯暗中找彭懷安，向他表示遇到困難需要解決。(影片截圖)

彭懷安與張曦雯逼令土豪承認過錯，再把已解決困局的視頻傳給譚俊彥及龔嘉欣。(影片截圖)

自上次張曦雯感不舒服入院後，發現是之前的腫瘤復發。(影片截圖)

張曦雯自己一個人去接受化療。(影片截圖)

董事會當天，以卓一凡（周志康飾）為首的董事與陳豪爭持不下。姜大衞突然出現，向董事們交代當日被迫出售股份一事，告誡眾人認清朱智賢的野心，最終董事局全數反對朱智賢加入。龔嘉欣見姜大衞最後亦肯出面協助陳豪，於是對他有改觀的跡象，二人的關係亦有點改變。

姜大衞突然出現，向董事們交代當日被迫出售股份一事，告誡眾人認清朱智賢的野心。(影片截圖)

姜大衞突然出現，向董事們交代當日被迫出售股份一事，告誡眾人認清朱智賢的野心。(影片截圖)

龔嘉欣見姜大衞最後亦肯出面協助陳豪，於是對他有改觀的跡象。(影片截圖)

朱智賢無法進入董事局感不忿，於是著手調查成峰背後金主的訊息，打算逐個進行游說。張曦雯在天空城商討上市之事時突然流鼻血，雖然她聲稱自己沒事，但被李芷晴發現她正在服藥。

朱智賢無法進入董事局感不忿。(影片截圖)

張曦雯在天空城商討上市之事時突然流鼻血。(影片截圖)

譚俊彥找朱智賢，希望她把手上的股份都轉讓予陳豪及他，但朱智賢不肯，更指可以推譚俊彥成取代陳豪為主席。陳豪往找尹詩沛洽談，根據調查後的背景向她開出條件，希望她幫自己，更以她做商業間諜失敗已失去用途來勸她，最後成功令尹詩沛妥協，及後得知朱智賢打算向成峰背後金主埋手的消息。

譚俊彥找朱智賢，希望她把手上的股份都轉讓予陳豪及他，但朱智賢不肯。(影片截圖)

陳豪往找尹詩沛洽談，根據調查後的背景向她開出條件，希望她幫自己。(影片截圖)

陳豪往找尹詩沛洽談，根據調查後的背景向她開出條件，希望她幫自己。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)