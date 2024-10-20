鏡粉突然集體多謝Juno　竟多得佢先有「秘道」去MIRROR見面會？

為慶祝MIRROR成軍六周年，《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting – Mapping The World》將於2024年11月10及11日在亞洲國際博覽館Arena 舉行，場館將分為六部份，MIRROR屆時會表演及大玩競技遊戲。而門票只於快達票有售，並需輸入「MIRO專屬代碼」購票。

MIRROR將舉行兩場《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting – Mapping The World》。（IG@miro.weare）

會場分成六大區。（IG@miro.weare）

10月18日早上10時門票正式開賣，網絡當然大塞車，鏡粉亦抱怨「快達粉又搵MIRO做壓力測試！」不過最終很多人都成功買飛，而他們更不約而同地說：「多謝Juno（麥浚龍）！」社交平台上，鏡粉也紛紛留言：「多謝Juno！」令外人百思不得其解。

10月18日早上10時門票正式開賣，網絡當然大塞車，令買唔到飛的MIRO好苦惱。（網站圖片）

鏡粉竟然突然間集體多謝Juno，相信他本人都「𢲷」晒頭。（資料圖片/陳順禎攝）

原來鏡粉找到破解網站塞車的方法，由於Juno將於12月5至6日在會展舉行《The Album : In the Name of a Father.》演唱會，鏡粉意外發現不用「排隊」就入到Juno演員會購票頁，只要將網址列改成MIRROR見面會的縮寫，即可成功進入購票頁，難怪他們集體多謝Juno！此外亦有人說會因此買埋Juno的門票，Juno都算無厘頭有意外收穫。

Juno將於12月5至6日在會展舉行《The Album : In the Name of a Father.》演唱會，鏡粉意外發現不用「排隊」就入到Juno演員會購票頁，只要將網址列改成MIRROR見面會的縮寫，即可成功進入購票頁。（IG@juno_mak）

鏡粉不斷多謝Juno。（Threads）

TG Group都一樣。（TG圖片）