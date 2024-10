鏡粉突然集體多謝Juno　竟多得佢先有「秘道」去MIRROR見面會？

為慶祝MIRROR成軍六周年,《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting – Mapping The World》將於2024年11月10及11日在亞洲國際博覽館Arena 舉行,場館將分為六部份,MIRROR屆時會表演及大玩競技遊戲。而門票只於快達票有售,並需輸入「MIRO專屬代碼」購票。

10月18日早上10時門票正式開賣,網絡當然大塞車,鏡粉亦抱怨「快達粉又搵MIRO做壓力測試!」不過最終很多人都成功買飛,而他們更不約而同地說:「多謝Juno(麥浚龍)!」社交平台上,鏡粉也紛紛留言:「多謝Juno!」令外人百思不得其解。

原來鏡粉找到破解網站塞車的方法,由於Juno將於12月5至6日在會展舉行《The Album : In the Name of a Father.》演唱會,鏡粉意外發現不用「排隊」就入到Juno演員會購票頁,只要將網址列改成MIRROR見面會的縮寫,即可成功進入購票頁,難怪他們集體多謝Juno!此外亦有人說會因此買埋Juno的門票,Juno都算無厘頭有意外收穫。

Juno將於12月5至6日在會展舉行《The Album : In the Name of a Father.》演唱會,鏡粉意外發現不用「排隊」就入到Juno演員會購票頁,只要將網址列改成MIRROR見面會的縮寫,即可成功進入購票頁。(IG@juno_mak)

